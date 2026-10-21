HVALA GOSPIĆU Institucije su šutjele, a novinari kojima sad prijete pisali su o smeću u Lici!

Nakon huškačkog popisa prema novinarima koji su izvještavali o sramotnim prizorima u Splitu, koji se predstavlja kao popis onih koji šire mržnju prema Hrvatskoj, oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom. Upozorili su na uvrede i prijetnje upućene novinarima s popisa te dali podršku novinarki 24sata koja je mjesecima istraživala aferu s ilegalno zakopanim otpadom u Gospiću, kao i njezinim kolegama koji su pratili taj slučaj.

- Za nas u Gospiću domoljublje je ono što je Laura radila mjesecima: dolaziti na teren kada nikoga drugoga nije bilo, slušati ljude koji su se bojali za svoje zdravlje, tražiti dokumente koje nitko nije htio dati, kopati tamo gdje nitko ne bi pomislio da treba kopati, ići van države prateći put otpada i pisati o tome dok se ne pokrene istraga. Zemlja na kojoj su naši djedovi i očevi branili domovinu, sada je nečija rupa za smeće, a ona je bila među rijetkima koja je to od prvog dana odlučila nazvati pravim imenom i kontinuirano, svakodnevno pisati o Gospiću! Svakodnevno! I onda kada ova tema nije bila dovoljno atraktivna za neke druge. E to sigurno nije mržnja Hrvatske! - navode iz udruge.

Prenosimo njihov status u cijelosti

Objava popisa „12 jahača hrvatske apokalipse", predstavljenog kao pregled novinara koji šire mržnju prema Hrvatskoj, Hrvatima i hrvatskim navijačim, isprva nam se nije činila kao nešto što bi moglo ili trebalo ili zaslužilo ičiji komentar.

No kada su na društvenim mrežama uslijedile uvrede, javno prozivanje i ozbiljne prijetnje novinarima s tog popisa, ne možemo prešutjeti jer se na tom popisu nalazi i Laura Šiprak novinarka 24sata koja ne piše o nogometu ni o navijačima. Ali Laura piše o Gospiću!

Mjesecima je, u vrijeme kada su institucije šutjele i kada je službena verzija bila mnogo manja i bezazlenija od stvarnosti, pisala o tisućama tona otpada dovezenog iz inozemstva i zakopanog u ličku zemlju o dozvolama koje su izdane i o onima koji su trebali nadzirati, a nisu. Njezini su tekstovi doveli do proširenja istrage na zakopani plastični i medicinski otpad, zbog čega joj je Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo i nagradu „Marija Jurić Zagorka" za istrazivačko novinarstvo, a priča koja je dugo bila lokalna postala je nacionalna.

Ako je to „mržnja prema Hrvatskoj", onda nam treba pojasniti kako izgleda ta njihova verzija ljubavi.

Laura nije jedina, na istom se popisu nalaze još četiri novinara koji prate aferu s otpadom u Gospiću.

Ovo je dobar trenutak i da se zapitamo što je domoljublje. Za nas u Gospiću domoljublje je ono što je Laura radila mjesecima: dolaziti na teren kada nikoga drugoga nije bilo, slušati ljude koji su se bojali za svoje zdravlje, tražiti dokumente koje nitko nije htio dati, kopati tamo gdje nitko ne bi pomislio da treba kopati, ići van države prateći put otpada i pisati o tome dok se ne pokrene istraga. Zemlja na kojoj su naši djedovi i očevi branili domovinu, sada je nečija rupa za smeće, a ona je bila među rijetkima koja je to od prvog dana odlučila nazvati pravim imenom i kontinuirano, svakodnevno pisati o Gospiću! Svakodnevno! I onda kada ova tema nije bila dovoljno atraktivna za neke druge.

E to sigurno nije mržnja Hrvatske!

Kada je cijela Hrvatska izašla na ulice u prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", pozvali smo sve koji se nazivaju domoljubima da nam se pridruže, jer smo vjerovali da je obrana hrvatske zemlje nešto što nas mora okupiti. Do tog dana ne bismo stigli bez medija koji su pratili slučaj Gospića i koji su napravili ono što je u demokraciji njihov posao, jer su u vrijeme kada su institucije šutjele, oni postavljali pitanja i tražili odgovore. Mnogi od vas na prosvjedu ste držali u rukama baš Laurinu naslovnicu koja je postala prepoznatljivi simbol naše borbe.

Inicijativa Gospić je naš dom daje punu podršku Lauri i njezinim kolegama. Bez njezina rada i rada medija mi koji ovdje živimo, pijemo ovu vodu i obrađujemo ovu zemlju i danas bismo bili prepušteni sami sebi.