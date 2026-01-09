'Hvala što ste me čuvali' Poruka malog Marka raznježila HGSS: Spasiteljima poslao čokoladu

Dječak kojeg su 26. prosinca satima tražili u šumi kod Draža, spašavateljma HGSS-a javio se porukom gotovo dva tjedna kasnije. Marko (11), koji je toga dana nestao i bio pronađen tek navečer, poslao je poruku ljudima koji su ga tražili u mraku i hladnoći.

Uz poruku je stigla i čokolada. A riječi koje je napisao, kažu iz HGSS-a, vrijednije su od svega.

'Hvala što ste sve digli. Hvala što ste se trudili.

Hvala što ste za mene brinuli kad sam izašao.

Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio.

Želim vam puno sreće i zdravlja.'

Poruku je potpisao Marko – dječak koji je na Štefanje digao na noge cijeli kraj.

Nestao u popodnevnim satima, pronađen tek navečer

Podsjetimo, Marko je 26. prosinca oko 16 sati nestao u Općini Draž, u blizini vidikovca Trojnaš, gdje se udaljio od svoje obitelji. Ubrzo je pokrenuta velika potraga u kojoj su sudjelovali policija, Civilna zaštita, HGSS i mještani, a teren je bio posebno zahtjevan zbog šume i neoznačenih bunara.

Potraga je trajala satima, a napetost je rasla iz minute u minutu.

– Dječak je pronađen neozlijeđen u 21.15 sati, stotinjak metara od mjesta gdje je posljednji put viđen – potvrdila je tada PU osječko-baranjska.

Šef osječkog HGSS-a Krešimir Burazin rekao je kako je dječak bio pothlađen, ali stabilan.

– Malo mu je bilo hladno. Vidio je ljude kako prolaze i dozivao ih – rekao je Burazin, zahvalivši svima koji su sudjelovali u potrazi.

Uplašio se psa, zaspao u šumi

Dječakova majka kasnije je otkrila što se zapravo dogodilo. Dječak se, kako je napisala, uplašio psa, odlutao u šumu i ondje zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga svi traže, dozvao je pomoć.

Jedan od spašavatelja tada mu je dao svoju jaknu da se ugrije.

Danas, gotovo dva tjedna kasnije, Marko je pokazao da to nije zaboravio.

Njegova poruka, kažu iz HGSS-a, podsjetnik je zašto rade posao koji često znači sate neizvjesnosti, hladnoće i rizika, ali i trenutke koje pamte cijeli život.