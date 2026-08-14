Hvala vam, heroji! Vatrogasci su umorni dočekali jutro, cijelu noć su se borili s požarom

Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni. Neki su jednostavno sjeli uz cestu, drugi legli na tlo i pokušali uhvatiti nekoliko minuta odmora
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Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Fotografije snimljene rano ujutro zabilježile su ljude koji su satima branili kuće i naselja od požara koji se iz Lokve Rogoznice tijekom noći proširio prema Omišu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kad je potvrđeno da više nema otvorene vatre, neki su jednostavno sjeli uz cestu, drugi legli na tlo i pokušali uhvatiti nekoliko minuta odmora
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Požar je izbio u četvrtak navečer i vrlo brzo zahvatio veliko područje iznad grada. Dok se vatra približavala kućama, vatrogasne ekipe praktički nisu imale predaha
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Tek nakon višesatne borbe situacija je stavljena pod kontrolu, a jutarnji prizori pokazali su koliko je ta noć bila teška za ljude na prvoj crti.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dok su jedni nastavili obilaziti požarište i gasiti preostala žarišta, drugi su nakratko odložili kacige i opremu te odmor potražili ondje gdje su se zatekli.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Upravo su ti prizori iscrpljenih vatrogasaca postali jedna od najupečatljivijih slika jutra nakon požara.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dok se tek zbraja šteta koju je požar ostavio iza sebe, fotografije vatrogasaca koji nakon neprospavane noći odmaraju na omiškim ulicama možda najbolje pokazuju koliko je teška bila borba s vatrom
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL