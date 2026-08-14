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ISCRPLJENI SU

Hvala vam, heroji! Vatrogasci su umorni dočekali jutro, cijelu noć su se borili s požarom

Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni. Neki su jednostavno sjeli uz cestu, drugi legli na tlo i pokušali uhvatiti nekoliko minuta odmora
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Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša
Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nakon noći provedene u borbi s vatrenom stihijom, omiški vatrogasci jutro su dočekali potpuno iscrpljeni | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 6

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