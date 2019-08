Hvali pjevača: Kolinda želi na Thompsona, no mora ići u Knin

Predsjednica je izjavila da bi rado išla na koncert Marka Perkovića Thompsona u Split, no iz njenog Ureda kažu kako to ‘nije planirano jer je u to vrijeme u Kninu na prijemu ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata.

Upravo se ovaj koncert u čast Oluje povezivao s početkom Kolindine kampanje za predsjedničke izbore, no takvo što je opovrgnuo sam pjevač rekavši kako ‘nikakve povezanosti nema između njega niti bilo kojeg predsjedničkog kandidata... za sada’. A sama predsjednica još uvijek se nije izjasnila hoće li ići u borbu za još jedan mandat. Kaže da će o tome ‘kada za to dođe vrijeme.’ Čini se da je upravo ‘vrijeme’ muči kad je u pitanju Thompsonov koncert jer on danas počinje u 21.30 sati u Splitu, dok ona kao vrhovna zapovjednica vojske treba po protokolu sudjelovati na Prijemu ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata u Kninu koji počinje u 21 sat i predviđeno je da traje do 22.30 sati. Kako bi otklonili sve špekulacije pitali smo glasnogovornicu Ureda predsjednice hoće li predsjednica ipak ići na Thompsonov koncert.

- Nije planirano da ide na koncert. Toliko smo to već puta ponovili. Predsjednica je navečer na prijemu hrvatske vojske u Kninu, a s obzirom na to da je vrhovna zapovjednica jasno je da će biti u Kninu – kaže nam glasnogovornica. Samo dan ranije Kolinda Grabar Kitarović je u emisiji ‘S predsjednicom izvan protokola’ govorila kako bi voljela ići na taj koncert pozdravivši što je pjevač zatražio od publike da nosi isključivo obilježja pobjedničke hrvatske vojske s obzirom na to da je Domovinski rat u temeljima moderne Hrvatske.

- Mislim da bih svakako svratila na koncert, to nikada nisam krila i već sam bila na njegovim koncertima - rekla je. Jedno je sigurno - Kolinda neće ići na koncert Miroslava Škore u nedjelju u Trilju, ali će se po prvi puta s njime kao i sa Zoranom Milanovićem naći na istom mjestu - legendarnoj viteškoj igri Sinjskoj alci.