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HVZ: Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, aktivna i požarišta na Dugom otoku

Piše HINA,
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HVZ: Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, aktivna i požarišta na Dugom otoku
Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica
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Navode da u gašenju požara na Dinari sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin te DVD-a Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje

Požar otvorenog prostora na Dinari, koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u Hrvatsku, i dalje je aktivan, na Dugom otoku ponovno je aktiviran dio požarišta kod Savara, dok je stanje na požarištu kod Lokve Rogoznice povoljnije, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica. 

Navode da u gašenju požara na Dinari sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin te DVD-a Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Županijski vatrogasni zapovjednik prisutan je na požarištu.  

U gašenju je od 10 sati angažirano 26 pripadnika protupožarnog voda Hrvatske kopnene vojske koji su se pridružili vatrogasnim snagama na terenu kao i dva protupožarna zrakoplova CL-415. 

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Šibensko-kninska vatrogasna zajednica požar na Dinari uočila je 14. kolovoza u 9.40 sati putem sustava videonadzora, a izbio je na teško pristupačnom terenu.

U popodnevnim satima došlo je do aktivacije dijela požarišta na Dugom otoku kod mjesta Savar, za koji je zaprimljena dojava 14. kolovoza u 20:20 sati. HVZ ističe da su sve raspoložive snage su na terenu te da vatrogasci aktivno saniraju požarište. Iz zraka su danas na Dugom otoku djelovala tri kanadera i dva AirTractora. 

Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice povoljnija je, a vatrogasci su nastavili sa sanacijom opožarenih objekata i ruba požarišta.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada procijenjenoj površini od oko 1.000 hektara.

Tijekom jutra na požarištu je bio angažiran jedan protupožarni zrakoplov kanader. Dislokacija vatrogasne zajednice Zagrebačke županije na požarištu je zamijenila dislokacije vatrogasnih zajednica Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije. 

U popodnevnim satima angažiran je helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za potrebe izviđanja požarišta.

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