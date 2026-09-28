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POJAČAN PRILJEV PUTNIKA

HŽ: Nema kašnjenja vlakova zbog štrajka u Zagrebu

Piše HINA,
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HŽ: Nema kašnjenja vlakova zbog štrajka u Zagrebu
Zagreb: Gužva na željezničkoj stanici u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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U gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, a u jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu

Iz HŽ-a Putnički prijevoz u ponedjeljak su poručili da vlakovi voze prema redovnom voznom redu i da je u jutarnjim prigradskim vlakovima bio zabilježen pojačan priljev putnika. 

Uz pojačan priljev putnika i redoviti vozni red, iz HŽ-a navode i kako zbog štrajka u Zagrebu nisu zabilježena kašnjenja vlakova u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba. 

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U gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, a u jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu, čime se dodatno povećava kapacitet jer je u dvostrukom sastavu, ističu, moguće odjednom prevesti do 1000 putnika.

Iz HŽ-a dodaju i da se na dijelu kolodvora i stajališta u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba zaustavljaju i regionalni te lokalni vlakovi iz smjera Zaboka, Koprivnice, Vrbovca, Ivanić-Grada, Siska i Karlovca.

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