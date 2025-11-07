HŽ: Novi dizel-motorni vlak povezao je sjever zemlje sa Zagrebom bez presjedanja

Promotivnom vožnjom na relaciji Varaždin - Čakovec - Varaždin, u petak je u promet pušten novi dizel-motorni vlak HŽ Putničkog prijevoza čime je omogućeno izravno povezivanje Čakovca i Varaždina sa Zagrebom te zaokružen ciklus nabave 70 novih vlakova ukupno vrijednih 360 milijuna eura. Dizel-motorni vlak serije 7023 trodijelna je niskopodna garnitura s maksimalnom brzinom od 120 kilometara na sat, 167 sjedećih i 175 stajaćih mjesta, opremljena sustavom grijanja, hlađenja, videonadzorom i besplatnim WiFi pristupom.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek izjavio je kako je riječ o finalu velikog investicijskog ciklusa HŽ Putničkog prijevoza.

"Sve je to nadovezano na veliki ciklus investicija u željeznicu u cijelosti, a ciklus u HŽ Putničkom prijevozu zaokružen je sa 70 vlakova ukupne vrijednosti 360 milijuna eura“, rekao je Tušek.

Dodao je da novi ciklus investicija uključuje i 19 novih vlakova, većinom elektrobaterijskih i baterijskih, koji se razvijaju u suradnji s Končarom.

"Uz ovih 19 koje je ugovoreno, očekujemo da ćemo kroz 2026. godinu ugovoriti još gotovo 40 novih vlakova. Velik dio tih vlakova završit će i ovdje na sjeveru", istaknuo je Tušek.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić rekao je da će linija Čakovec – Varaždin - Zagreb od sada voziti bez presjedanja. Naglasio je i da HŽ Putnički prijevoz ove godine poduzima velika ulaganja.

"Ovo je deveti vlak koji je isporučen. Do sada je bilo sedam ovakvih dizel-električnih, jedan baterijski, jedan elektrobaterijski i sigurno se ne misli stati na tome“, kazao je Ukić te dodao kako bi novi vlakovi za velike udaljenosti trebali povezivati Zagreb i Split, ali i Kotoribu, Čakovec i Varaždin.

"Nadamo se da ćemo 2027. od Varaždina do Zagreba voziti oko sat vremena i to će biti velik iskorak u kvaliteti prijevoza", istaknuo je.

Varaždinski župan Anđelko Stričak podsjetio je da su prije sedam mjeseci počeli radovi na infrastrukturi na dionici od Koprivnice, preko Ludbrega i Varaždina do Čakovca te naglasio da je vrijednost tih radova oko 190 milijuna eura.

"Govorimo o snažnom investicijskom ciklusu države u željeznički promet koji je sve interesantniji, a ima i socijalnu komponentu", kazao je.

Lani je, naime, projekt besplatnog prijevoza u Varaždinskoj županiji koristilo oko 1.700 djece i učenika, oko 1.000 redovnih studenata i oko 5.000 umirovljenika i osoba starijih od 65 godina,

Međimurski župan Matija Posavec istaknuo kako sjever Hrvatske s novim vlakovima ulazi u novu fazu prometne povezanosti.

"Ovo je veliki korak u tom smjeru. Apsolutna podrška svakoj investiciji, bilo u infrastrukturi ili u nabavci novih vlakova", rekao je Posavec.