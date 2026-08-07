HZJZ nakon pronalaska 'vječnih kemikalija' upozorio Gospićane: 'Ne idite na odlagalište...'

USKOK je objavio rezultate vještačenja prema kojima su u vodi nizvodno od ilegalnog odlagališta pronađeni PFAS spojevi, poznati kao 'vječne kemikalije', ali i bakar, cink, olovo, antimon te druge štetne tvari. Nakon toga građani Gospića od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatražili su jasne upute kako se ponašati i trebaju li poduzeti dodatne mjere opreza, piše N1.

Iz HZJZ-a kažu da kontinuirano prate situaciju i sudjeluju u stručnim procjenama mogućih posljedica za zdravlje stanovništva. Dodaju da surađuju s lokalnim i državnim institucijama koje na terenu imaju najpotpuniji uvid u stanje, no nisu precizirali o kojim je tijelima riječ. Na pitanje koliko pronađene tvari mogu biti opasne za zdravlje, iz HZJZ-a odgovaraju da to ovisi o više čimbenika.

- Mogući učinci ovise o koncentraciji, trajanju i putu izloženosti te o osjetljivosti pojedinca. Sama prisutnost neke tvari u okolišu ne znači nužno da su joj ljudi izloženi u količini koja predstavlja zdravstveni rizik - poručili su.

Navode da dugotrajna izloženost PFAS spojevima može uzrokovati promjene razine kolesterola i jetrenih enzima, oslabiti imunološki odgovor, utjecati na nižu porođajnu masu te izazvati druge zdravstvene posljedice. Olovo je kumulativno toksičan metal koji može oštetiti živčani, krvotvorni, bubrežni i krvožilni sustav, a posebno su osjetljivi mala djeca, trudnice i nerođena djeca. Antimon može štetno djelovati na probavni i dišni sustav, dok bakar i cink, iako su organizmu potrebni u manjim količinama, pri prekomjernoj izloženosti mogu izazvati zdravstvene tegobe .Za procjenu konkretnog rizika za stanovništvo potrebno je, osim koncentracija u okolišu, poznavati i stvarnu razinu izloženosti ljudi, istaknuli su iz HZJZ-a.

HZJZ preporučuje da građani ne ulaze na područje odlagališta, ne dodiruju niti premještaju otpad i onečišćeno tlo. Djeci i kućnim ljubimcima također treba onemogućiti pristup toj lokaciji. Savjetuju i izbjegavanje aktivnosti koje bi mogle podizati prašinu na području odlagališta. Naglašavaju i da nalaz štetnih tvari u podzemnim vodama ne znači automatski da je onečišćena voda iz javnog vodoopskrbnog sustava. Vodu iz javne vodoopskrbe potrebno je koristiti u skladu sa službenim obavijestima isporučitelja vodnih usluga i nadležnih tijela.