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OTKRILI STANJE

HZJZ o talijanskim rajčicama sa salmonelom: Nema prijavljenih slučajeva zaraze u Hrvatskoj

Piše HINA,
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HZJZ je potvrdio da u Hrvatskoj trenutno nema prijavljenih slučajeva zaraze salmonelom povezane s talijanskim rajčicama, unatoč informacijama o brojnim oboljelima u Italiji.

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kroz Registar prijava zaraznih bolesti u ovom trenutku ne bilježi prijave slučajeve oboljelih od salmonele povezane sa rajčicama iz Italije. To su iz HZJZ-a u ponedjeljak odgovorili Hini zamoljeni da komentiraju informacije iz europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) prema kojima su rajčice za koje se sumnja da su povezane s više od 130 slučajeva salmoneloze u Italiji distribuirane i u Hrvatsku.

Iz HZJZ-a su također naveli više informacija o salmonelozi i putevima prijenosa.

Akutne crijevne bolesti su među najčešćim zaraznim bolestima, a salmoneloze su među najčešćim bakterijskim crijevnim infekcijama u ljudi u razvijenom svijetu, naglasili su te dodali da je u Hrvatskoj najveća učestalost bakterijskih crijevnih infekcija od svibnja do listopada.

Salmonele su gram-negativne štapićaste bakterije, često se nalaze u sirovim jajima, nedovoljno pečenom mesu peradi, sirovom mesu i nepasteriziranom mlijeku.

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Infekcije salmonelom uzrokuju bakterije koje se često nalaze kod raznih životinja, posebice peradi, svinja, goveda i gmazova.

Prenose se konzumacijom nedovoljno termički obrađene ili kontaminirane hrane ili vode, dodirom sa zaraženim životinjama i nepravilnom higijenom ruku i križnom kontaminacijom hrane.

Simptomi, kako kažu iz HZJZ-a, ovise o količini bakterija, imunološkom stanju osobe i vrsti salmonele. 

Salmoneloze se klinički manifestirajunajčešće kao gastroenteritis, rjeđe kao crijevna salmonela groznica i septički sindrom.

Simptomi i znakovi bolesti se pojavljuju od 6 do 72 sata, a najčešće se javljaju 12 do 36 sati nakon konzumacije kontaminirane hrane, a uključuju: proljev, bolove i grčeve u trbuhu,  povišenu temperaturu, mučninu i povraćanje,  glavobolju i opću slabost, naveli su.

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Liječenje salmoneloza je simptomatsko u vidu nadoknade izgubljene tekućine i elektrolita kako bi se spriječila dehidracija.

Kako su poručili, svaki slučaj obolijevanja salmonelom je važno prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi i pratiti kliconoše.

Iz HZJZ-a su također naglasili da je važno pridržavanje osnovnih mjera za sprečavanje crijevnih infekcija: redovito i temeljito pranje ruku toplom vodom i tekućim sapunom, termička obrada hrane, temeljito pranje voća i povrća,  izbjegavanje držanja hrane na sobnoj temperaturi i dogrijavanje hrane te izbjegavanje konzumiranja nepasteriziranog mlijeka i higijenski sumnjive površinske vode.

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