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NEMA PFAS SPOJEVA

HZJZ objavio analizu vode u 26 uzoraka u Lici na Rabu i na Pagu

Piše Ivan Hruškovec,
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HZJZ objavio analizu vode u 26 uzoraka u Lici na Rabu i na Pagu
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Uzorci su uzeti i analizirani od 28. rujna do 8. listopada, a svi su zdravstveno ispravni, osim jednog u kojem je utvrđena povišena koncentracija aluminija. Riječ je o uzorku s vanjske slavine u vrtu obiteljske kuće koja se ne koristi redovito

U 26 uzoraka vode iz slavina na području Ličko-senjske županije te na otocima Pagu i Rabu nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

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Uzorci su uzeti i analizirani od 28. rujna do 8. listopada, a svi su zdravstveno ispravni, osim jednog u kojem je utvrđena povišena koncentracija aluminija. Riječ je o uzorku s vanjske slavine u vrtu obiteljske kuće koja se ne koristi redovito. U HZJZ-u pretpostavljaju da slavina nije bila u upotrebi otkako je isporučitelj vodnih usluga obavijestio potrošače o potrebi ispiranja interne vodoopskrbne instalacije. Sličan slučaj Zavod je zabilježio i ranije. riječ je o sličnom slučaju kao onomu koji je opisan u objavi od 14. listopada.

Od 11. kolovoza ukupno je analizirano 197 uzoraka vode, a ni u jednom nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.

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HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava. Monitoring se provodi na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026.

Najnoviji uzorci obuhvatili su zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Pag sjever, Pag jug i Povljana.

Nalazi su dostupni ovdje

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