HZJZ objavio nove rezultate nalaza pitke vode u Gospiću

Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. kolovoza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su u utorak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, proveli su novo izvanredno uzorkovanje vode na mjestima potrošnje u zonama opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja i i Rab-primorje.

Ukupno je analiziran 21 uzorak vode, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, priopćili su iz HZJZ-a.

U jednom uzorku utvrđena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kvalitetom vode koju distribuira javni isporučitelj. Takva odstupanja mogu nastati otpuštanjem metala iz kućnih cijevi, slavina i drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže, naveli su.

Kako su naglasili, novi rezultati u skladu su s prethodnim analizama i ponovno potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na promatranom području.

Uzorkovanje se nastavlja prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a rezultati će biti objavljeni nakon završetka analiza, stoji u priopćenju.

HZJZ je na svojim internetskim stranicama objavio i detaljne tablice s nalazima uzoraka uzetih od 19. do 27. kolovoza u zonama opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja i i Rab-primorje.