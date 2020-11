HZJZ objavio preporuke: Broj sudionika ograničen na 500, kretat će se u skupinama od 25

Svi sudionici programa obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru bit će obvezni pravilno koristiti maske za lice na otvorenom, kao i u zatvorenom prostoru, navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

<p>Zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne epidemiološke preporuke za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i preporučio da se broj sudionika Kolone sjećanja ograniči na 500, kretat će se u skupinama od 25 osoba, uz međusobni razmak, s maskama, bez bliskog fizičkog kontakta, rukovanja.</p><p>Svi sudionici programa obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru bit će obvezni pravilno koristiti maske za lice na otvorenom, kao i u zatvorenom prostoru, navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u preporukama za obilježivanje Dana sjećanja.</p><p>Tijekom cijelog programa obilježavanja u Vukovaru, uključujući dolazak i odlazak, sudionici će morati održavati međusobni razmak od najmanje 1,5 metra na otvorenom, a 2 metra u zatvorenom prostoru, uz iznimku za članove istih kućanstava. Zabranjuje se bliski fizički kontakt i rukovanje između sudionika, a pridržavanje epidemioloških mjera nadzirat će covid-redari. </p><p>HZJZ, među ostalim, u preporukama navodi kako se zabranjuje i bilo kakva vrsta posluživanja hrane, napitaka, pića ili podjela obroka tijekom trajanja službenog dijela protokola, a ugostiteljski objekti će raditi do 21 sat.</p><p>Preporučuje se i da se u Vukovar ne dolazi organiziranim prijevozom autobusima i drugim vozilima, a da su prijevoznici, ako organiziranog prijevoza bude, obvezni voditi evidenciju putnika, koju trebaju čuvati 14 dana </p><h2>Ne mogu sudjelovati oni sa simptomima bilo kakvih bolesti</h2><p>Svi sudionici okupljanja obvezni su kod kuće ujutro prije dolaska na mjesto događaja izmjeriti tjelesnu temperaturu. HZJZ je objavio i da ako netko ima tjelesnu temperaturu višu od 37,2°C ili ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti, što se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva, ne može sudjelovati u okupljanju.</p><p>U programu obilježavanja ne mogu sudjelovati osobe kojima je netko od ukućana u samoizolaciji, oni koji su boravili u inozemstvu unazad 14 dana, osim ako imaju negativan PCR test. Ne mogu sudjelovati ni oni koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom unazad 14 dana niti ako ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.</p><p>Uoči blagdana Dana sjećanja, 17. studenog organizirano je paljenje svijeća, no službeni program izmješta se izvan kruga Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. Sudionicima obilježavanja, omogućit će se paljenje svijeća izvan kruga bolnice na posebnom, na za to određenom mjestu. </p><p>Program obilježavanja Dana sjećanja započinje 18. studenog u 10 sati kod Nacionalne memorijalne bolnice, s tim da sudionici neće ulaziti u krug bolnice, već se program izmješta izvan kruga bolnice. Punktovi za dezinfekciju postavit će se na više lokacija, a covid-redari će tijekom programa provjeravati drže li se sudionici svih epidemioloških mjera te ostvaruju li propisan razmak.</p><h2>Kolona sjećanja u skupinama od 25 osoba</h2><p>Preporučuje se da u Koloni sjećanja bude najviše 500 sudionika, pri čemu će se kolona kretati u skupinama od 25 osoba i međusobni razmak od 1,5 metara. Između skupina se mora osigurati razmak od najmanje 50 metara. Na više lokacija duž kretanja kolone bit će postavljeni punktovi s maskama za lice i dezinfekcijskim sredstvima, a tijekom kretanja kolone, kolonu će nadzirati covid-redari.</p><p>Na Memorijalnom groblju groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru, gdje se dolazak Kolone sjećanja očekuje oko 12,15 sati, sudionici koji ponesu ruže moći će ih ostaviti na grobovima poginulih i ubijenih branitelja i civila te polaganjem ruža na grob pojedinačno odati počast. </p><p>Na svetoj misi sudionici će imati obilježena stajaća mjesta kako bi se održala udaljenost od 1,5 metara razmaka između sudionika, uz pojačan nadzor covid-redara kako bi se osigurala provedba zadanog epidemiološkog okvira.</p><h2>Epidemiologinja Krešić protiv dolazaka u Vukovar - za žrtve upaliti svijeću u krugu obitelji</h2><p>Inače, u petak je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije Kata Krešić pozvala je građane da zbog pogoršane epidemiološke situacije 18. studenoga ne dolaze u Vukovar te da poštovanje prema žrtvi toga grada odaju zapaljenom svijećom u krugu obitelji.</p><p>Ocijenila je kako je na području te županije epidemiološka situacija ozbiljna, ističući kako o tome, osim broja novooboljelih, svjedoči i udio pozitivnih u ukupno testiranim osobama. "Među oboljelima jako je puno onih s nepoznatim izvorom zaraze, što upozorava na izrazito prisutan horizontalni prijenos virusa i na vrlo lako zaražavanje, naročito na mjestima okupljanja. I zato, s epidemiološkog aspekta, molimo osobe da ne odlaze na mjesta okupljanja, a kada je riječ o Danu sjećanja na žrtve Vukovara, molimo da ostanu kod svojih kuća, zapale svijeće i izlože ih u prozorima i dostojanstveno u krugu obitelji odaju počast našim poginulim braniteljima i žrtvama Vukovara", poručila je, među ostali, Kata Krešić.</p><p>Istaknula je da nas na takvo ponašanje obvezuje žrtva branitelja za Vukovar i slobodnu Hrvatsku.</p>