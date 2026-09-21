Plan bi trebao prvi put povezati rano prepoznavanje i liječenje, postdijagnostičku podršku, dnevne i poludnevne boravke te pomoć obiteljima
HZJZ Oko 50.000 Hrvata boluje od demencije. Do kraja godine stiže prvi Akcijski plan
Hrvatska do kraja godine po prvi put dobiva trogodišnji akcijski plan za demenciju, a stručnjaci traže uvrštavanje antidementiva za više od 50.000 evidentiranih oboljelih na osnovnu listu HZZO-a, istaknuto je u ponedjeljak na konferenciji HZJZ-a na Svjetski dan Alzheimerove bolesti.
Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a, Tomislav Benjak iznio je podatak da je tijekom 2025. u zdravstvenom sustavu evidentirano više od 50.000 osoba s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama, a prvi hrvatski Akcijski plan za skrb osoba s demencijom bi će donesen do kraja godine, najavila je voditeljica Službe za preventivnu zdravstvenu zaštitu Draženka Zadro.
Plan bi trebao prvi put povezati rano prepoznavanje i liječenje, postdijagnostičku podršku, dnevne i poludnevne boravke te pomoć obiteljima.
Koliki je to iskorak, objasnio je Ninoslav Mimica, potpredsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest HLZ-a i voditelj Referentnog centra Klinike za psihijatriju Vrapče. Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest osnovana je 1999. godine, prisjetio se, upravo zato što tada “nitko o toj temi nije pričao”. Hrvatska bi se planom pridružila više od 50 država koje takve dokumente već imaju.
Plan bi trebao smanjiti i velike razlike u dostupnosti skrbi. “Čim odemo stotinjak kilometara od Zagreba, veliki je upitnik što osoba s demencijom nakon dijagnoze može dobiti”, upozorio je Mimica.
Podsjetio je i da je WHO, među brojnim poremećajima zdravlja mozga, kao javnozdravstvene prioritete izdvojio upravo depresiju i demenciju.
Antidementivi na osnovnu listu HZZO-a
“Mi tražimo da lijekovi antidementivi dođu na osnovnu listu HZZO-a”, rekao je Mimica. Adekvatno liječenje ne može izliječiti demenciju, ali može usporiti njezino napredovanje i dulje zadržati oboljele u ranijoj fazi.
No skrb ne završava dijagnozom i lijekom. “Lijek sam po sebi nije dovoljan”, rekao je. U Vrapču nakon dijagnoze slijedi postdijagnostička potpora u koju se, uz psihijatre i neurologe, uključuju medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi i drugi stručnjaci.
Na dostupnost terapije upozorila je i Sanja Klajić Grotić, predsjednica Udruge Nezaboravak. “Imamo tri antidementiva koja su registrirana i oni trebaju biti apsolutno dostupni svima, kako bi i liječenje demencije bilo dostupno svakom pacijentu”, rekla je. Za ljude s malim mirovinama nadoplata je ozbiljna prepreka, a to je "neprihvatljivo za jedno društvo", dodala je.
Čak 83 posto skrbi preuzimaju članovi obitelji. Zato Nezaboravak, uz radionice i edukacije, posebno zagovara širenje poludnevnih boravaka.
“Trebamo imati što više poludnevnih i dnevnih boravaka kako bismo osobu zadržali u poznatom okruženju, a članovima obitelji omogućili malo predaha i vremena”, istaknula je Klajić Grotić.
45 posto demencija može se prevenirati
O prevenciji je govorila Marija Kušan Jukić, voditeljica Službe za mentalno zdravlje NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" i Radne skupine Ministarstva zdravstva za izradu akcijskog plana. Prema najnovijim podacima, oko 45 posto demencija može se prevenirati djelovanjem na čimbenike rizika poput povišenog tlaka, pušenja, pretilosti i alkohola, dok su kretanje, cjeloživotno učenje i socijalna povezanost zaštitni čimbenici.
Psihijatar i voditelj Odjela za savjetovališta za mentalno zdravlje HZJZ-a, Natko Gereš izdvojio je četiri važne kontrole – LDL kolesterola, krvnog tlaka, sluha i vida. Naglasio je i da broj dijagnosticiranih raste, dijelom zbog boljeg i ranijeg prepoznavanja bolesti.
Obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti nastavilo se u Klinici za psihijatriju Vrapče, gdje je postavljena instalacija od više od 2000 pletenih potočnica, simbola Alzheimerove bolesti. U akciju se uključilo više od 30 institucija, udruga i pojedinaca.
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