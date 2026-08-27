HZJZ upozorio na peptide koji se prodaju preko interneta: 'Ne koristite ih samoinicijativno!'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorio je u četvrtak javnost na opasnosti naručivanja peptidnih pripravaka putem interneta, posebno s internetske stranice Pen Peptide Hrvatska, koja fizičkim osobama nudi proizvode namijenjene isključivo istraživačkim svrhama.

Iz HZJZ-a navode da se na toj stranici nude pripravci poput semaglutida, retatrutida, somatropina, BPC-157, TB-500, CJC-1295, ipamorelina i MOTS-c, koji se oglašavaju za mršavljenje, povećanje mišićne mase, regeneraciju i takozvane "anti-age" učinke.

Iako se na stranici navodi da su proizvodi namijenjeni istraživačkim svrhama, postupak narudžbe, prema HZJZ-u, ne postavlja nikakva ograničenja, pa ih fizičke osobe mogu naručiti i koristiti izvan tog konteksta, uz prikazane upute o doziranju i primjeni injekcijskim olovkama.

Iz Zavoda upozoravaju da činjenica da neka djelatna tvar postoji u odobrenom lijeku ne znači da je svaki proizvod koji tu tvar sadrži i sam odobreni lijek, budući da se odobrenje odnosi na točno određen sastav, dozu, farmaceutski oblik i proizvodni proces.

Dodaju da se među ponuđenim proizvodima nalaze i tvari koje nisu odobrene za širu kliničku primjenu ili se još istražuju, za koje sigurnost, učinkovitost i dugoročni rizici nisu dovoljno utvrđeni. Napominju i da su brojni proizvodi s navedene stranice uvršteni na popis zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA).

Poseban problem, ističu iz HZJZ-a, predstavlja izostanak stručnog nadzora, budući da takve lijekove ne propisuje liječnik niti ih izdaje ljekarnik, već ih fizička osoba izravno naručuje bez stručne procjene zdravstvenog stanja, doze i mogućih rizika. Primjena injekcijom, dodaju, predstavlja dodatan zdravstveni rizik.

Zbog toga korisnik, prema Zavodu, nema jednaku razinu jamstva za kvalitetu, čistoću i sigurnost proizvoda kao kod odobrenih lijekova.

- Nemojte samoinicijativno koristiti injekcijske peptide ili druge lijekove nabavljene putem interneta, osobito proizvode koji nisu odobreni za primjenu u ljudi - poručuju iz HZJZ-a, savjetujući građanima da se prije bilo kakve terapije za mršavljenje, izgradnju mišićne mase, hormonsko liječenje ili druge zdravstvene svrhe obrate liječniku ili ljekarniku.