Obavijesti

News

Komentari 1
ISTRAŽIVAČKE SVRHE

HZJZ upozorio na peptide koji se prodaju preko interneta: 'Ne koristite ih samoinicijativno!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HZJZ upozorio na peptide koji se prodaju preko interneta: 'Ne koristite ih samoinicijativno!'
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz Zavoda upozoravaju da činjenica da neka djelatna tvar postoji u odobrenom lijeku ne znači da je svaki proizvod koji tu tvar sadrži i sam odobreni lijek

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorio je u četvrtak javnost na opasnosti naručivanja peptidnih pripravaka putem interneta, posebno s internetske stranice Pen Peptide Hrvatska, koja fizičkim osobama nudi proizvode namijenjene isključivo istraživačkim svrhama.

Iz HZJZ-a navode da se na toj stranici nude pripravci poput semaglutida, retatrutida, somatropina, BPC-157, TB-500, CJC-1295, ipamorelina i MOTS-c, koji se oglašavaju za mršavljenje, povećanje mišićne mase, regeneraciju i takozvane "anti-age" učinke.

TESTIRALI NA 22 LOKACIJE Stigli rezultati analize vode u Lici: Evo što kažu iz HZJZ-a
Stigli rezultati analize vode u Lici: Evo što kažu iz HZJZ-a

Iako se na stranici navodi da su proizvodi namijenjeni istraživačkim svrhama, postupak narudžbe, prema HZJZ-u, ne postavlja nikakva ograničenja, pa ih fizičke osobe mogu naručiti i koristiti izvan tog konteksta, uz prikazane upute o doziranju i primjeni injekcijskim olovkama.

Iz Zavoda upozoravaju da činjenica da neka djelatna tvar postoji u odobrenom lijeku ne znači da je svaki proizvod koji tu tvar sadrži i sam odobreni lijek, budući da se odobrenje odnosi na točno određen sastav, dozu, farmaceutski oblik i proizvodni proces.

AKO PROĐE, PROĐE Capak u svijesti građana ima status 'političkog epidemiologa'
Capak u svijesti građana ima status 'političkog epidemiologa'

Dodaju da se među ponuđenim proizvodima nalaze i tvari koje nisu odobrene za širu kliničku primjenu ili se još istražuju, za koje sigurnost, učinkovitost i dugoročni rizici nisu dovoljno utvrđeni. Napominju i da su brojni proizvodi s navedene stranice uvršteni na popis zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA).

Poseban problem, ističu iz HZJZ-a, predstavlja izostanak stručnog nadzora, budući da takve lijekove ne propisuje liječnik niti ih izdaje ljekarnik, već ih fizička osoba izravno naručuje bez stručne procjene zdravstvenog stanja, doze i mogućih rizika. Primjena injekcijom, dodaju, predstavlja dodatan zdravstveni rizik.

ŠIRI PROBLEM OD LIKE ŠTO PIJEMO? Evo što nam sve 'curi' iz lokalnih vodovoda: Ove bakterije je pronašao HZJZ
ŠTO PIJEMO? Evo što nam sve 'curi' iz lokalnih vodovoda: Ove bakterije je pronašao HZJZ

Zbog toga korisnik, prema Zavodu, nema jednaku razinu jamstva za kvalitetu, čistoću i sigurnost proizvoda kao kod odobrenih lijekova.

- Nemojte samoinicijativno koristiti injekcijske peptide ili druge lijekove nabavljene putem interneta, osobito proizvode koji nisu odobreni za primjenu u ljudi - poručuju iz HZJZ-a, savjetujući građanima da se prije bilo kakve terapije za mršavljenje, izgradnju mišićne mase, hormonsko liječenje ili druge zdravstvene svrhe obrate liječniku ili ljekarniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Više od 800 stranaca nestalo u Nepalu. MVEP: 'U katastrofi nema hrvatskih državljana'
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 800 stranaca nestalo u Nepalu. MVEP: 'U katastrofi nema hrvatskih državljana'

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista
NEPAL I TIBET

FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista

Najmanje 31 osoba je poginula, a stotine turista smatraju se nestalima nakon što su goleme iznenadne poplave prohujale selima u Nepalu. Dramatične snimke prikazuju vodenu bujicu kako udara na granici Nepala i Kine. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti.
NAKAZNO Ovo je načelnik koji je policajki rekao da ne prijavi Annu Dujić jer će nagrabusiti
JOŠKO PERIŠA

NAKAZNO Ovo je načelnik koji je policajki rekao da ne prijavi Annu Dujić jer će nagrabusiti

Načelnik Joško Periša rekao mi je da je ne prijavim, jer da od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisicama, rekla je policajka na suđenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026