Komentari 0
HZMO: U studenom 39,4 tisuće osiguranika više nego lani

Piše HINA,
Zagreb: Podneseno je 139.075 zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Broj osiguranika krajem studenoga 2025. bio je za 83.370 ili 5,03 posto veći u odnosu na 30. studenoga 2023. godine

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem studenoga 2025. u evidenciji je imao 1.741.486 osiguranika, što je za 39.444 ili 2,32 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u ponedjeljak. Broj osiguranika krajem studenoga 2025. bio je za 83.370 ili 5,03 posto veći u odnosu na 30. studenoga 2023. godine, dok je u odnosu na 11. mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 124.480 ili 7,7 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

STIŽU PENZIJE HZMO objavio kada počinju s isplatama mirovina za studeni
HZMO objavio kada počinju s isplatama mirovina za studeni

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju studenoga 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 247.067, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 238.662, građevinarstvu, 153.852, te obrazovanju, 135.062.

