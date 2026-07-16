Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj zahtjev je podnio 15. lipnja 2026. godine, nakon čega je HZZO brzom reakcijom omogućio stavljanje lijeka zaštićenog naziva Duvyzat na listu lijekova HZZO-a, te će on biti dostupan od sutra, kažu.
HZZO odobrio lijek za dječake oboljele od DMD-a: 'Bit će dostupan već od sutra'
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na današnjoj je sjednici prihvatilo prijedlog Povjerenstva za lijekove koje je dalo pozitivno mišljenje za stavljanje lijeka s djelatnom tvari givinostat na važeću listu lijekova. Lijek će se u cijelosti, kažu, primjenjivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, jednako kao i u drugim državama Europske unije. Indiciran je, navode, za liječenje Duchenneove mišićne distrofije u pokretnih bolesnika u dobi od 6 godina i starijih, uz istodobno liječenje kortikosteroidima, sukladno važećem odobrenju prema Rješenju Europske komisije, odnosno Europske agencije za lijekove i medicinske proizvode (EMA).
Pokretanje videa...
- HZZO je, svjestan važnosti lijeka za koji do sada u Republici Hrvatskoj nije postojala alternativa u liječenju ove rijetke genetske bolesti, te je uvažavajući prirodu bolesti i utjecaj Duchenneove mišićne distrofije na život oboljelih i njihovih obitelji, u najkraćem mogućem roku učinio sve kako bi on bio dostupan pacijentima koji ga trebaju. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj zahtjev je podnio 15. lipnja 2026. godine, nakon čega je HZZO brzom reakcijom omogućio stavljanje lijeka zaštićenog naziva Duvyzat na listu lijekova HZZO-a, te će on biti dostupan od sutra. Očekujemo da će lijek biti djelotvoran, usporiti napredovanje bolesti, očuvati funkcije mišića i doprinijeti poboljšanju kvalitete života malih pacijenta. Ishodi liječenja će se pomno pratiti, te će o njima javnost pravodobno biti obavještena - izjavio je ravnatelj HZZO-a prim. Zvonimir-Ante Korda, dr.med.spec.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+