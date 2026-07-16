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HZZO odobrio lijek za dječake oboljele od DMD-a: 'Bit će dostupan već od sutra'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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HZZO odobrio lijek za dječake oboljele od DMD-a: 'Bit će dostupan već od sutra'
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Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj zahtjev je podnio 15. lipnja 2026. godine, nakon čega je HZZO brzom reakcijom omogućio stavljanje lijeka zaštićenog naziva Duvyzat na listu lijekova HZZO-a, te će on biti dostupan od sutra, kažu.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na današnjoj je sjednici prihvatilo prijedlog Povjerenstva za lijekove koje je dalo pozitivno mišljenje za stavljanje lijeka s djelatnom tvari givinostat na važeću listu lijekova. Lijek će se u cijelosti, kažu, primjenjivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, jednako kao i u drugim državama Europske unije. Indiciran je, navode, za liječenje Duchenneove mišićne distrofije u pokretnih bolesnika u dobi od 6 godina i starijih, uz istodobno liječenje kortikosteroidima, sukladno važećem odobrenju prema Rješenju Europske komisije, odnosno Europske agencije za lijekove i medicinske proizvode (EMA). 

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Dječaci koji boluju od DMD-a VIDEO
Dječaci koji boluju od DMD-a | Video: 24sata Video

- HZZO je, svjestan važnosti lijeka za koji do sada u Republici Hrvatskoj nije postojala alternativa u liječenju ove rijetke genetske bolesti, te je uvažavajući prirodu bolesti i utjecaj Duchenneove mišićne distrofije na život oboljelih i njihovih obitelji, u najkraćem mogućem roku učinio sve kako bi on bio dostupan pacijentima koji ga trebaju. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj zahtjev je podnio 15. lipnja 2026. godine, nakon čega je HZZO brzom reakcijom omogućio stavljanje lijeka zaštićenog naziva Duvyzat na listu lijekova HZZO-a, te će on biti dostupan od sutra. Očekujemo da će lijek biti djelotvoran, usporiti napredovanje bolesti, očuvati funkcije mišića i doprinijeti poboljšanju kvalitete života malih pacijenta. Ishodi liječenja će se pomno pratiti, te će o njima javnost pravodobno biti obavještena - izjavio je ravnatelj HZZO-a prim. Zvonimir-Ante Korda, dr.med.spec.

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