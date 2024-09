HZZO osigurao 20 tisuća doza cjepiva protiv pneumokoka

HZZO je osigurao 20 tisuća doza cjepiva protiv pneumokoka, te ih distribuirao ordinacijama i županijskim zavodima, objavljeno je u ponedjeljak na predstavljanju javno- zdravstvene kampanje „Reagiram i preveniram“ pokrenute zbog nedovoljne informiranosti o plućnim bolestima.

Cjepivo protiv pneumokoka, bakterije koja uzrokuje upalu pluća, preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od zaraze, kao što su kronični i onkološki bolesnici. Cjepivo je za njih besplatno i cijepiti se mogu tijekom cijele godine, poručili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Infektolog Rok Čivljak istaknuo je da bi se osobe starije od 65 godina također trebale cijepiti zbog rizika od komplikacija. Objasnio je da su rezultati istraživanja provedenog prije pandemije pokazali da bi se "čak 80 posto bolesnika trebalo cijepiti, a to je učinilo njih nešto manje od 10 posto".

U sklopu javnozdravstvene kampanje "Reagiram i preveniram", građani se educiraju o važnosti cijepljenja.

"Uvidjeli smo da velik broj ljudi ne zna što je pneumokok, a kamoli da bi se trebali protiv te bolesti cijepiti", rekla je predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i voditeljica kampanje Zrinka Mach. Dodala je da građani cijepljenjem mogu izbjeći hospitalizaciju, velike zdravstvene probleme i kroničnu bolest držati pod kontrolom.

Građani se mogu cijepiti kod svojih obiteljskih liječnika ili u županijskim zavodima za javno zdravstvo, a pacijentima koji se liječe u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac i Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu cjepivo je također dostupno.

Kako su izvijestili na konferenciji za novinare, osobe s kroničnom srčanom bolešću imaju do 10 puta veći rizik od invazivne pneumokokne bolesti, oni s dijabetesom imaju do 5 puta veći rizik, dok osobe s kroničnom plućnom bolešću imaju do 17 puta veći rizik u odnosu na zdrave osobe iste dobi.