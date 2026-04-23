DIGITALIZACIJA

I 'bijeli' papirnati recepti idu u povijest. Evo što mijenja HZZO

Piše Ivan Hruškovec,
Hrvoje Jezidžić iz Ministarstva zdravstva kaže da je procjena da će ovo koštati oko pola milijuna eura i da će implementacija završiti početkom sljedeće godine. Sve bi trebalo biti osigurano komunikacijom kroz Portal zdravlja.

Uskoro bi i papirnati 'bijeli' recepti trebali otići u prošlost te će i njih potpuno digitalizirati. Promjena je dio modernizacije zdravstva, a radi se o receptima koji se pišu za lijekove koji nisu na listi HZZO-a i plaća ih pacijent koji do lijeka ne može bez tog papira, piše Net.hr.

- Recimo lijekovi koji se koriste u liječenju anemije, nekakva vrsta analgetika, suplementi koji se mogu koristi kao dodatak liječenju - rekao je Andrej Čuš, liječnik obiteljske medicine. 

Ministarstvo u dvogodišnjem razdoblju najavljuje 11 novih funkcija u CEZIH-u, a među njima su i bijeli recepti koji postaju eRecept.

- Ukoliko se radi o pacijentu koji je kronično bolestan i kontinuirano mora uzimati lijekove temeljem bijelog recepta, a liječnik ocijeni da nije potrebno da svaki put dolazi u ordinaciju, on će mu elektronički propisati recept jednako kao što danas propisuje takozvani crveni elektronički recept - rekao je Jezidžić.

