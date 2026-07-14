I BRAT TAKOĐER Prije Darija je i Josipa Šimića lani uhitio Uskok. Priznao je, a evo o čemu se radi

U novoj akciji USKOK-a u utorak su uhićeni bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.

Šimićev kamp je manji privatni kamp sa 10 parcela za oko 30 gostiju. Nalazi se tik do mora i većeg Autokampa Jazine koji je većinski u javnom vlasništvu. Uskok navodno sumnja da je Šimiću MTU, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima kao i dozvolu za rad sredila Neda Livljanić.

U ožujku 2025. u akciji USKOK-a uhićen je njegov brat, bivši nogometaš Josip Šimić.

U velikoj akciji Uskoka tada je uhićeno 60 ljudi zbog fiktivne trgovine, utaje poreza i drugih koruptivnih nedjelja. Među uhićenima je bio i Josip. Kako smo tada neslužbeno doznali, bio je navečer na ispitivanju u Uskoku te je sve priznao i pušten je da se brani sa slobode.

Braća Šimić zajedno su pokrenula obiteljski posao: distribuciju flaširane vode i kave. Njihova tvrtka Aquaviva bavi se flaširanjem pitke vode za aparate. Pokrenuli su i lanac kafića Vivas, a Josip je direktor tri tvrtke: Živi bar i Voluptas, za djelatnost pripreme i usluživanja pića, te Živi bar nekretnine, koja se bavi kupnjom i prodajom vlastitih nekretnina.

Zagreb: Bra?a Šimi? u Vivas baru nude vodu Aquaviva po promotivnim cijenama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Josipa Šimića, sutkinju Općinskog radnog suda u Zagrebu Vandu Blažević, poduzetnik Nikolu Bušljetu i još 57 ljudi uhitili su u sedam županija - Zagrebačkoj, Zadarskoj, Primorsko-goranskoj, Virovitičko-podravskoj, Šibensko-kninskoj, Ličko-senjskoj i Istarskoj. Rezultat je to akcije Uskoka i policije, a sumnjiče ih za fiktivnu trgovinu, utaju poreza i druga koruptivna nedjela u sastavu zločinačkog udruženja.

Kad je riječ o utaji poreza, navodno su koristili tzv. kružnu prevaru, kojom su, kako se sumnja, oštetili državni proračun za dva milijuna eura. Izuzev sutkinje, kojoj, kako neslužbeno doznajemo, na teret stavljaju primanje mita za trgovinu utjecajem. Nju se ne spominje u okviru poreznih malverzacija. Sutkinja je otprije poznata javnosti zbog sukoba sa susjedima, o kojemu su pisala 24sata.

Riječ je o gradskom stanu u zagrebačkoj Počiteljskoj ulici, a susjedi su se žalili da iz njenog stana dopire nesnosna buka. Situacija je u međuvremenu toliko eskalirala da je intervenirala policija te odvela susjeda i njegova sina, a sutkinja je podignula i kaznene prijave. U međuvremenu se odselila. Sutkinji je u ponedjeljak Državno sudbeno vijeće skinulo imunitet.