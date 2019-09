'I dalje ću griješiti, ako to znači da će se pričati o obrazovanju'

Žalosno je da se više govori o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala, rekla nam je Sonja Šprem, šefica Sindikata učitelja i učiteljica razredne nastave, koja je u HRT-ovoj emisiji na temu reforme školstva pred ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak dvaput napisala 'prosjećna plaća'.

- Sad tek vidim koliko je medijske pozornosti to sve dobilo. Baš se sad smijemo u uredu na sve to. Greška je napravljena, ali i ispravljena u studiju. Bilo bi bolje da se u fokus stavi ono što je bio moj cilj, a to je potlačenost u sustavu obrazovanja - rekla nam je Šprem, koja je bila dobro raspoložena kad smo je nazvali za komentar.

Foto: HRT/screenshot

'Ako će se više govoriti o obrazovanju onda trebam češće griješiti'

- Dakle, govori se više o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala. Eto, danas se samo mogu nasmijati na sve to jer imamo izvrnuta stajališta. Ako treba griješiti u obrazovanju da se o tome priča, onda treba griješiti. Najbolje bi bilo da pišem bez kvačica ili da griješim u pisanju ije i je pa bih završila na svim portalima u zemlji - kaže nam Sonja Šprem i dodaje:

- Imali smo puno važnih tema koje smo prošli, a jedino se o tome govorilo. Sad vidim gdje je ključ uspjeha.