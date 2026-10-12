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SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Piše Bogdan Blotnej,
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I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
Foto: M. Lukunić/Pixsell, Privatna arhiva
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Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić

Probali smo je jutros uloviti, ali bez uspjeha. Problem stvara činjenica što na sebi nema zvonce pa ju je teško locirati. Ali, koliko znamo i po dojavama, ona se zadržava u Voltinom naselju, rekao je za 24sata sokolar i prijatelj svećenika Željka Lovrića, koji je u nedjelju objavio kako su mu ukrali Harrisonovu jastrebicu imena Lily.

S obzirom na prijetnje koje je primao, zbog kojih je morao otići i svoje župe, trenutačno ne smije sam loviti svoju pticu. Njegov prijatelj je uvjeren kako će uspjeti do nje doći kroz dan-dva.

- Bila se prestrašila i odletjela. Dao sam svoje kontakte ljudima u okolici i probat ćemo je opet uloviti u sumrak. Postoji i mogućnost da se ona vrati na Željkov balkon jer ga smatra domom. Bitno je samo da je ondje netko prisutan u tom trenutku - pojašnjava sokolar.

Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Svećenik Lovrić, poznatiji kao Don Dante, rekao je za 24sata kako se ovdje ne radi o nemaru.

- Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela - pojasnio je Lovrić i dodao kako stres, izazvan time što se našao na meti kao i nestankom jastrebice, ostavlja posljedice na njegovo zdravlje.

U VOLTINOM NASELJU Drama župnika Don Dantea iz Zagreba: 'Prijete mi mangupi, sad su ukrali i jastrebicu Lilly'
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