I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
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Probali smo je jutros uloviti, ali bez uspjeha. Problem stvara činjenica što na sebi nema zvonce pa ju je teško locirati. Ali, koliko znamo i po dojavama, ona se zadržava u Voltinom naselju, rekao je za 24sata sokolar i prijatelj svećenika Željka Lovrića, koji je u nedjelju objavio kako su mu ukrali Harrisonovu jastrebicu imena Lily.
S obzirom na prijetnje koje je primao, zbog kojih je morao otići i svoje župe, trenutačno ne smije sam loviti svoju pticu. Njegov prijatelj je uvjeren kako će uspjeti do nje doći kroz dan-dva.
- Bila se prestrašila i odletjela. Dao sam svoje kontakte ljudima u okolici i probat ćemo je opet uloviti u sumrak. Postoji i mogućnost da se ona vrati na Željkov balkon jer ga smatra domom. Bitno je samo da je ondje netko prisutan u tom trenutku - pojašnjava sokolar.
Svećenik Lovrić, poznatiji kao Don Dante, rekao je za 24sata kako se ovdje ne radi o nemaru.
- Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela - pojasnio je Lovrić i dodao kako stres, izazvan time što se našao na meti kao i nestankom jastrebice, ostavlja posljedice na njegovo zdravlje.
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