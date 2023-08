I dalje oblačno, kiša, pljuskovi, jak vjetar... Novi će tjedan i na Jadranu početi uz nevrijeme

DHMZ za danas prognozori promjenljivo oblačno, osobito na Jadranu sa sunčanim razdobljima. Povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, lokalno moguće izraženim. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na istoku prolazno i jak. Na Jadranu umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, prolazno u okretanju na jugo i sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 28 °C.

Dalmacija, Gospić, Knin, Kvarner i Rijeka su pod žutim alarmom zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra.

Za sutra kažu dae će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar na konu većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na moru između 17 i 21, Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 23 i 28 °C.

U ponedjeljak još nestabilno pa sunčanije i toplije

Još u ponedjeljak na kopnu pljuskovi s grmljavinom, češći u istočnim područjima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka i dalje će biti osjetno niža od prosječne. Stabilizacija vremena vrlo vjerojatno slijedi u utorak, pa će nakon svježih jutara danju biti sve toplije.

Novi će tjedan i na Jadranu početi uz lokalne pljuskove s grmljavinom, moguće čak izražene. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar i bura, a temperatura zraka će biti zamjetno niža od prosječnih oko 30°C. Rast će u utorak i srijedu, uz obilje sunčanih sati.