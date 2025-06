Raspliće se klupko: 'Pomagač u ubojstvu bavio se streljaštvom'. Još istražuju motiv egzekucije

Još se raspliće klupko u slučaju dvostrukog ubojstva Andree K. i Marijana C. iz Zagreba, čije živote je na petak 13. lipnja, kako se vjeruje, ugasio Matija M. Policija je njega i njegovog navodnog pomagača Frana R. uhitila još u utorak u isto vrijeme: 6 sati i 25 minuta ujutro. Matiju u njegovom stanu u Sesvetama, Frana u stanu na Trešnjevci.

Franovi roditelji, dizajnerica i pilot, koji žive i rade u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, su imućni pa u vlasništvu imaju stan u centru Zagreba, poslovni prostor na Trešnjevci te veliku vikendicu izvan Samobora, uhićen je u unajmljenom stanu. Tamo su policajci pronašli i veću količinu streljiva za pištolj i pušku kao i mobitel kojeg je koristio i nosio sa sobom za vrijeme ubojstva, dok je Matiju čekao u Ulici Šelendići i pola sata mirno pričao sa stanarom te ulice, kao da ne zna da se dva kilometra od njega događa brutalna egzekucija mladog para. U njegovoj kući u Samoboru pronađene su i dvije dozvole za držanje i nošenje oružja, puščano i pištoljsko streljivo, crna kaciga i crvena jakna koju je nosio za vrijeme ubojstva, a sam je predao i narančastu traku kojom su oblijepili Matijin motor te jednu pištoljsku cijev.

Ove dozvole za nošenje oružja su izrazito zanimljiv podatak jer ih malo 'civila' uopće dobije.

- To su posebne situacije ako se netko ne bavi sportskim streljaštvom, kao što je neobično i da je imao rezervnu cijev pištolja, to je jako skupo i to nemate ako se ne bavite sportom - govori upućeni izvor za 24sata.

Policija medijima, braneći se GDPR-om, nije htjela otkriti otkud 31 - godišnjem Franu dozvola za nošenje oružja, no 24sata su uspjela stupiti u kontakt s njegovim prijateljima i poznanicima.

- On je često išao u streljanu, to mu je bio hobi - rekao je jedan.

No čak i tad, dozvola za nošenje zahtjeva i potvrdu kluba u kojem osoba trenira, i rigorozne provjere, objašnjenje zašto netko želi nositi oružje...Puno više od 'to mu je hobi', a podataka o natjecanjima na kojima je sudjelovao, nema. Drugi nas je pak uputio na objavu jednog airsoft kluba iz 2017. u kojoj se zahvaljuju svima koji su došli na humanitarni airsoft susret. Među imenima je i Franovo.

- On je imao puno takvih skupih hobija, onih koji dižu adrenalin - govori nam.

I zaista, pronašli smo objave s auto moto natjecanja, car meetova, pa čak i da je 2018. godine ima rijetku Mazdu i prvi put ju predstavio u Hrvatskoj, točnije, u Varaždinu.

- To je sve novac njegovih roditelja. Imao je kao neki obrt za bicikle ali to je ugašeno, čini mi se da je nešto i iznajmljivao u centru. Nešto malo se bavio i kuhanjem pa je radio u jednom razvikanom zagrebačkom restoranu, ali je od tamo otišao zbog nekakvih problema s nekom curom, čini mi se. Sjećam se da mi je pričao da je živio u Nizozemskoj, Americi. Dubaiju. I poznavao sam i Andreu, ali iz neke druge priče. Njih dvoje se nisu poznavali, nisu se kretali u istim krugovima. Dapače, Andreu sam upoznao nakon što sam se razišao s Franom - govori nam njihov poznanik.

I tako se zna tko, kako i kada je počinio ubojstvo, ali još nema odgovora na pitanje 'zašto', te postoji li zaista misteriozni naručitelj dvostrukog ubojstva. Matija M. šuti, Fran R. će iznositi obranu tijekom postupka kad vidi sve dokaze, ako će htjeti. U policiji imaju više radnih ideja zašto je Matija u Marijana ispalio dva, a u Andreu najmanje 14 metaka. Za sad se može čuti samo da vjeruju da su gotovo stegnuli obruč oko treće osobe i da bi uskoro mogli u akciju...