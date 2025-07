I dalje su mogući pljuskovi s grmljavinom, DHMZ izdao žuti meteoalarm za Dalmaciju

U četvrtak će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom ili malo kiše, posebice u središnjim i istočnim predjelima. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28 °C.

U petak će biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati uglavnom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 °C. Maksimalna uglavnom između 22 i 27 °C, a u Dalmaciji i malo viša.

DHMZ je za četvrtak izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.