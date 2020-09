I dalje žuto upozorenje za obalu Hrvatske: Spremni za reprizu?

Osim u mnogim mjestima ponovno obilne kiš(urin)e, osobito na Jadranu jakog i olujnog vjetra, u gorju još i malo snijega - gotovo će posvuda biti i barem malo sunčanog vremena, još češće u topliji utorak i srijedu

<p>I na početku novog tjedna bit će mnogobrojnih meteoroloških zanimljivosti i "izazova", pa i ozbiljnijih nevolja s (ne)vremenom, čak i češćih i izraženijih od onih u petak i subotu - i to do ponedjeljka ujutro.</p><p>Promjenljivo oblačno povremeno s kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, zato je DHMZ ostavio žuta upozorenja za cijeli obalni dio Hrvatske. Poslijepodne se u većini krajeva očekuju sunčana razdoblja, a kiše i pljuskova bit će još uglavnom na sjevernom i južnom Jadranu. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a u Slavoniji u noći i prijepodne i jugoistočnjak, piše <a href="https://www.hrt.hr/vrijeme-i-promet/" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Naravno, osim u mnogim mjestima ponovno obilne kiš(urin)e, osobito na Jadranu jakog i olujnog vjetra, u gorju još i malo snijega - gotovo će posvuda biti i barem malo sunčanog vremena, još češće u topliji utorak i srijedu.</p><p>S porastom temperature i jačanjem južine sredinom novoga tjedna ponovno će rasti i vjerojatnost kiše, opet češće i obilnije na Jadranu i područjima uz njega...</p><p>Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, a na moru od 13 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 17 i 21 °C, u gorju malo niža.</p><h2>Početkom tjedna smirivanje...</h2><p>"Početkom tjedna na Jadranu postupno smirivanje vremena, i što se kiše i vjetra tiče. U utorak će pljuskova biti uglavnom u Dalmaciji. U srijedu je vrlo vjerojatno uglavnom suho te barem djelomice sunčano vrijeme uz slab vjetar promjenjiva smjera.</p><p>I na kopnu u ponedjeljak samo mjestimice kiša, no ujutro će ponegdje biti magle. U utorak te osobito srijedu više suhog i sunčanog vremena, pa će danju biti toplije.</p>