Na moru uživanac, a na kopnu - kišanac! Nakon vikenda stiže prvi toplinski val i preko 35°C

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno, a u središnjim i istočnim predjelima ponegdje uz malo kiše, prognoza je za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Poslijepodne sunčanije, no na istoku je moguć poneki pljusak s grmljavinom.

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano i uglavnom vedro.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, popodne većinom sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 Celzijeva stupanja.

Što nas očekuje za vikend?

Sutra će prevladavati sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugoistočni. Duž obale slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 32 °C.

Foto: HRT

Od subote zamjetno stabilnije, prevladavajuće sunčano te vruće. Svakako će prvu polovinu idućeg tjedna obilježiti prava ljetna vrućina uz vrijednosti najviše dnevne temperature i iznad 33°C.

- Već toplo more će se još ugrijati u danima koji slijede jer se očekuje stabilno, suho i pretežno sunačno vrijeme te porast temperature zraka, a neće biti ni izraženijeg vjetra.

Foto: HRT

S početkom idućega tjedna temperatura zraka u najtoplijem dijelu dana u unutrašnjosti će biti gotovo posvuda iznad 33°C, ponegdje i oko 35°C. No, noći će još biti razmjerno ugodne. Osim vrućine koja će početi sa subotom, nekima će smetati i sparina - prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.