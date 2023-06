I danas pretežno sunčano uz poneki pljusak. Idući tjedan stižu tople noći i vrući dani

U nedjelju će u Hrvatskoj biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, najavio je Državni Hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz više oblaka, malo kiše ili poneki kratkotrajni pljusak očekuju se mjestimice na istoku i krajnjem jugu zemlje, osobito poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a uglavnom poslijepodne i sjeverozapadnjak, pogotovo na otvorenom srednjeg i južnog dijela. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 28, a na Jadranu 28 i 32 Celzijeva stupnja.

Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C.

U utorak i srijedu prolazno će se naoblačiti te će mjestimice pasti malo kiše, najprije u sjevernijim predjelima unutrašnjosti, a u srijedu u južnim. Temperatura zraka bit će malo niža. Na Jadranu sunčanije nego na kopnu. No uz više oblaka, u utorak je pljusak moguć na njegovu sjevernom dijelu, a u srijedu u Dalmaciji, javlja HRT.

Noći će biti tople, a dani vrući. Predahnut će se moći tek uz umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima. U srijedu će zapuhati bura pa će se temperatura malo sniziti.