Nakon što je sredinom veljače Indija optužila Pakistan za bombaški napad na Kašmir, započela je i zračne napade protiv tamošnjih militanata. Pakistan je odgovorio novom paljbom i srušio dva indijska aviona.

Tvrde da je riječ o “preventivnom napadu”, a na avione su pucali jer su prešli liniju razgraničenja. Nekoliko sati nakon napada objavili su snimku zarobljenog pilota i još jednu koja prikazuje jedan od dva srušena indijska aviona. U napadu je, tvrdi Pakistan, poginulo puno pripadnika islamističke skupine.

- Pokazali smo naše pravo, želju i sposobnost samoobrane. Ne želimo eskalaciju, ali smo u potpunosti spremni ako budemo na to prisiljeni - rekao je glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova. Incident se dogodio u trenutku kad ključaju napetosti između dvije zemlje koje posjeduju nuklearno oružje. Dok svijet strahuje od nuklearnog sukoba, politički analitičar Žarko Puhovski smatra da do toga neće doći.

Puhovski: Sukob će se zamrznuti do iduće prilike

- Uvjeren sam da neće doći do rata. To se već više puta zakuhavalo, ali nikad nije prokuhalo do kraja. To su višedesetljetni ostaci nesretne imperijalističke podjele terena koja je sredinom 40-ih godina prošlog stoljeća izvršena doslovno sjekirom i od koje se dva susjeda nisu oporavila - kaže nam Puhovski. Dodaje da će uloga SAD-a u cijeloj priči ograničavati daljnje zaoštravanje sukoba jer je SAD saveznik objema. Puhovski smatra da novog rata na tom prostoru ipak neće biti.

- Oni će opet ići na zamrzavanje sukoba. Nisu ga u stanju riješiti jer je jako kompliciran, i geografski i etnički. Najmanje loše što se sad može očekivati jest da se sukob zamrzne do sljedeće prilike - zaključuje Puhovski. Inače, na tom se području trenutačno nalazi i devet hrvatskih vojnika, pripadnika Oružanih snaga RH, koji su dio mirovne misije UN-a.

MORH u kontaktu s hrvatskim vojnicima

- Svi su dobro. Ne nalaze se u području sukoba, a Ministarstvo obrane RH je u stalnom kontaktu s njima - kažu nam u MORH-U.

U vrtlogu borbi, uz brojne indijske gubitke, ta se država jučer pohvalila i kako je njihov avion MIG-21 uspješno srušio pakistanski F-16, borbeni avion za koji je hrvatski ministar obrane Damir Krstičević, prije nego što mu je posao propao, tvrdio da će biti ”jamac stabilnosti i sigurnosti RH zauvijek”.