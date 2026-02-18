Napeta prepiska između ministra Šušnjara i mađarskog ministra Szijjártóa, u kojoj je Hrvatska jasno rekla 'ne' transportu ruske nafte, privukla je i britanskog komičara
I John Cleese buši Mađare i Ruse: Na Šušnjarov tvit odgovorio: Hvala, Hrvatska!
Jedan tvit 15. veljače pretvorio je Hrvatsku u epicentar geopolitičkog sukoba. Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó tražio je od Hrvatske da kroz Jadranski naftovod JANAF dopusti transport ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, pozivajući se na pravo EU i ignorirajući ukrajinsku blokadu Družbe. Hrvatska je stala uz Ukrajinu i rekla jasno: "Ne", a sve se odvijalo na platformi X.
