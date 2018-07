I majka iza rešetaka: Mališana od 6 mjeseci 'oteli' i - zapalili!

Dvoje monstruma oteli su šestomjesečnu bebu, zapalili je i ostavili da umre pokraj željezničkih tračnica, objavila je policija. Jezivi zločin dogodio se prije desetak dana u američkoj saveznoj državi Louisiani.

Prema prvotnom izvještaju, dvoje otmičara pokucali su na vrata njegove majke Hanne Barker. Kada je otvorila vrata, pošpricali je po licu kemijskom tekućinom, najvjerojatnije suzavcem. Istrčala iz kuće bježeći od napadača, no čim se vratila shvatila je da je njezin sin Levi Cole Ellerbe nestao, stajalo je u iskazu koji je Barker dala policiji.

Barker je nazvala policiju koja je odmah krenula u potragu za dječakom. Nekih sat vremena kasnije, dobili su dojavu o požaru u blizini željezničkih tračnica. Kad su stigli na mjesto požara, pronašli su teško opečenog Levija.

Mališan je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju, na ozljede su bile preteške. Dječak je sljedećega dana uslijed teških opeklina preminuo.

Tri dana kasnije, policija je uhitila 25-godišnju Feliciu Marie-Nicole Smith pod sumnjom da je otela i zapalila šestomjesečno dijete.

Optužena je za teško ubojstvo, no policija nije otkrila motive, niti postoji li nekakava ranija veza između nje i dječakove majke. Jednako tako, nije objavljeno što je policiju dovelo do uhićenja Smithove.

