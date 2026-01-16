I majka Muskova sina tužila je njegov Grok zbog golih slika

Ashley St. Clair (27), majka jednog od djece Elona Muska, podnijela je tužbu protiv njegove tvrtke xAI. Tvrdi da je chatbot Grok na društvenoj mreži X generirao njezine seksualno eksplicitne deepfake slike bez pristanka, piše CNN.

U tužbi podnesenoj u New Yorku stoji kako "xAI-jev proizvod Grok, generativni chatbot umjetne inteligencije ('AI'), koristi AI za svlačenje, ponižavanje i seksualno iskorištavanje žrtava". Ashley, spisateljica i politička komentatorica, navela je da je Grok ovog mjeseca generirao i distribuirao "bezbroj seksualno zlostavljačkog, intimnog i ponižavajućeg deepfake sadržaja" na zahtjev korisnika.

U jednom od primjera navodi se kako su korisnici platforme X zatražili od Groka da digitalno "svuče" fotografiju na kojoj je St. Clair potpuno odjevena u dobi od 14 godina, čemu je chatbot, prema tužbi, udovoljio. Zbog emocionalne patnje i gubitka privatnosti, St. Clair traži suđenje pred porotom i isplatu odštete.

Tužba je uslijedila nakon što je xAI u srijedu potvrdio da Grok više neće uređivati "slike stvarnih ljudi u oskudnoj odjeći" na Muskovoj društvenoj mreži X. Ta je odluka donesena nakon negodovanja javnosti jer je utvrđeno da chatbot ispunjava zahtjeve za generiranje deepfake golih slika odraslih, a u nekim slučajevima i djece. Tvrtka xAI nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Musk je u srijedu u objavi na X-u izjavio da "nije svjestan nikakvih golih slika maloljetnika generiranih od strane Groka. Doslovno nula". Dodao je da će Grok "odbiti proizvesti bilo što ilegalno, jer je operativni princip Groka poštivanje zakona bilo koje države ili savezne države".

Gostujući u srijedu na CNN-u, St. Clair je komentirala postupke tvrtke xAI. "Trenutno za ovo što se događa zaista nema posljedica. Ne poduzimaju nikakve mjere da zaustave ovo ponašanje u velikom opsegu", rekla je.

- Znate što? Ako morate dodati sigurnost nakon štete, to nije sigurnost. To je jednostavno kontrola štete, i to je ono što trenutno rade - dodala je. Ashley i Musk i ranije su se javno sukobljavali. Početkom ovog tjedna, Musk je na platformi X napisao da planira tražiti puno skrbništvo nad njihovim zajedničkim djetetom.