'I Mamić i ja vjerovali smo da sud neće potvrditi optužnicu'

Snagom argumenata nije se moglo doprijeti do ušiju i mozga članova vijeća, da su donijeli odluku kakvu su donijeli, bez obzira na odluku Vrhovnog suda, što je prethodno potrebno da bi se mogla donijeti takva odluka, rekao je u utorak Veljko Miljević.

Odvjetnik Zdravka Mamića gostovao je u Dnevniku N1 Televizije u koje je komentirao sudski proces protiv svog branjenika, nekadašnjeg čelnika Dinama.

- Sve ono što se govorilo na Optužnom vijeću je apsolutno ludo - ustvrdio je Miljević.

S Mamićem se, kaže, čuo više puta tijekom dana.

- Zdravko Mamić je čvrsto vjerovao do danas do 13 sati, kad smo završili, da optužnica ne može biti potvrđena, jer je to reklo pet ili šest pravnih stručnjaka, profesora prava, bivša sutkinja Vrhovnog suda. On je čvrsto vjerovao da se netko toga treba držati. Vjerovao sam i ja - zaključio je Miljević.

Osječki sud, podsjećamo, potvrdio je drugu optužnicu protiv njega. Temeljem te odluke i sporazuma Hrvatske i BiH on može biti izručen Hrvatskoj.

Tema: Hrvatska