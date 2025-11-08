Obavijesti

I Miro Bulj na prosvjedu u Splitu

I Miro Bulj na prosvjedu u Splitu
Bulj je uoči prosvjeda na svojem Facebooku dao podršku maskiranim ljudima koji su se u petak okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Torcida je u subotu održala prosvjed na splitskoj Rivi. Oni su rekli da tim prosvjedom žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora. Na prosvjedu je bio i Miro Bulj, saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja. Bulj je uoči prosvjeda na svojem Facebooku dao podršku maskiranim ljudima koji su se u petak okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.

SKANDAL U ZAGREBU Bulj brani maskirane tipove: 'Ne pišu zašto se se okupili...'
Bulj brani maskirane tipove: 'Ne pišu zašto se se okupili...'

-  Svi mediji danas pišu o 'huliganima' koji su se okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Ali nitko ne piše zbog čega su se okupili. Nitko ne spominje čija se ostavština u sklopu izložbe ondje trebala predstaviti. Izložba je to ostavštine Dejana Medakovića, jednog od 16 članova radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti koja je 1986. izradila zloglasni Memorandum SANU, idejni temelj velikosrpske politike koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku", poručio je  Miro Bulj na Facebooku. Dodao je kako se izložba održava pod pokroviteljstvom i uz financiranje Vlade Andreja Plenkovića.

