Originalni dresovi rasprodani, a kopije crnih preplavile tržnice...

Originalnih Nikeovih dresova hrvatske nogometne reprezentacije nema već dva tjedna. Stajali su 619 kuna, a replike 299 kuna, rekla je prodavačica u Sport Visionu.

I u Top Sportu su rekli da su dresove po 650 kuna rasprodali prije više od dva tjedna.

Foto: 24sata/24sata

Kopije dresova našli smo na tržnici Trešnjevka.

- Dresovi su 100, a kompleti s hlačicama 120 kuna. Najviše traže crne dresove Rebića i Modrića - rekla nam je prodavačica.

Iako su sad popularniji novi, crni dresovi, muškarac koji putuje u Kanadu tražio je one s kvadratićima. Za nećake je uzeo Modrićev i Rakitićev dres. Osim dresova, na istom štandu su imali i pamučne majice s kvadratićima po 80 kuna. Na obližnjem štandu domaća tvrtka Škorpion, osim majica, ima i drugu odjeću s uzorkom kvadratića, haljine, kratke hlače, suknje...

U Konzumu majica na kvadratiće nije bilo, samo plavih i bijelih s natpisom Hrvatska po 28 i 35 kuna. Ni u Kauflandu nije bilo kvadratića, nego bijelih i sivih Hrvatska po 25, 40 i 50 kuna.

Kako do Moskve? Još se stigne i na utakmicu s Englezima

Hrvatski nogometni savez je u nedjelju, tri dana prije polufinalnog okršaja “vatrenih” s Engleskom, pustio u prodaju dodatnih 3137 ulaznica. Odlična igra naše momčadi izazvala je pravo navijačko ludilo u Hrvata pa su tako u samo 15-ak sati od puštanja u prodaju, “planule” sve ulaznice.

U prodaji ih je bilo 2068 za treću kategoriju po cijeni od 2101,63 kune te 1069 za drugu kategoriju po cijeni od 3526 kuna. Utakmicu generacije “vatreni” igraju sutra u Moskvi, glavnom gradu Rusije. Sve oči svijeta bit će uprte od 20 sati u najmanju državu polufinala koja je, zahvaljujući našim herojima, ušla među prve četiri najbolje. Povijesni je to trenutak za Hrvatsku koja je nakon 20 godina ušla u polufinale SP-a. Stoga nije čudno da su najvatreniji navijači koji imaju ponešto ušteđevine rekli: “Ma kvragu sve, idem tamo” i odlučili bodriti “vatrene” na stadionu umjesto pred televizijskim ekranima. Nije čudno ni da smo svi poželjeli biti dio te povijesti. Iako je nekim prijevoznim sredstvima danas već kasno da se uputite do stadiona Lužniki u Moskvi, još postoji mogućnost da stignete i zašarenite moskovske ulice “crveno-bijelim kockicama”. Avionom ili automobilom još se stigne, a autobusom ili vlakom može se na finale.

Iako je gotovo 30-satna vožnja automobilom, koliko treba iz Zagreba do Moskve, izrazito naporna, ipak je ovakav način putovanja najdostupniji.

Foto: 24sata/24sata

U slučaju umora prilikom vožnje dugačke 2300 kilometara ipak se možete zamijeniti za upravljačem s nekim od suputnika. Osim toga, više putnika donosi i manje troškova. Dobra vijest za sve vozače je jeftino gorivo u Rusiji. Kako navode iz Oryx asistencije, litra goriva, ovisno o vrsti i kvaliteti, tamo stoji između 4,20 i maksimalno pet kuna. Upola jeftinije nego kod nas. No to nije sve od odličnih vijesti i zanimljivosti.

U Rusiji je jeftino gorivo

Na ruskim autocestama uopće se ne plaća cestarina. Kao ni u Poljskoj i Ukrajini. U Bjelorusiji se plaća po kilometru, no, ističu iz Oryxa, upola manje nego u Hrvatskoj. A i ostale zemlje koje vode do centra ovogodišnjeg Mundijala, a kroz koje se mora proći, poput Slovenije, Austrije i Češke, imaju relativno jeftine vinjete. Ovo odlično dođe za vaš novčanik u kojem će ostati više novca za počastiti se tijekom glasnog navijanja i ludog slavlja kasnije, bez obzira na to kakav rezultat naši momci ostvarili. Tako put do Moskve i povratak u Hrvatsku, izračunali su u Oryxu, za jedan prosječan automobil s dizelskim motorom stoji oko 3000 kuna. A kad se to podijeli na četiri putnika, rezultat je da svaki od njih mora dati oko 750 kuna za prijevoz. Auto možete i unajmiti, ali morate pripaziti na to koje kuće imaju zabranu odvoza automobila u Rusiju jer ih mnogo ima taj uvjet.

Prijevoz zračnom linijom je komforniji, ali i skuplji. Direktan let traje tri sata, a ovisno o broju presjedanja, kojih iz Zagreba ima od jedan do dva, let može trajati i do 16 sati. Cijene aviokarata kreću se od 3000 do 6000 kuna, no kako ostaje sve manje mjesta u avionu, postaju i skuplje.

Jednodnevni aranžmani

Tijekom jučerašnjeg dana i pretraživanja cijena, u samo tri sata gotovo su se popunili ponuđeni letovi. A i cijene su do posljednjeg popunjenog mjesta narasle i od 1000 do 2000 kuna. Nekoliko putničkih agencija nudi jednodnevne aranžmane za utakmicu polufinala po cijeni od 7990 kuna za jednu osobu. Oni uključuju povratni, direktan, prijevoz charterom, transfere do centra ruske prijestolnice, stadiona Lužnjiki te do zračne luke nakon završetka utakmice. Cijena ne uključuje zrakoplovnu pristojbu od 800 kuna, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja, kao i, dakako, ulaznicu.

Prijevoz autobusom relativno je jeftin, no za put se treba oboružati strpljenjem jer traje i do 47 sati s presjedanjima. Prijevoz nude FlixBus i Ecolines, a cijena karte kreću se od 710 do 1100 kuna. Na polufinale se, stoga, ne stigne, ali taman je vremena za stići do subote ili nedjelje, jer će Hrvatska odigrati još jednu utakmicu. Naime, pobijedi li Englesku, naša reprezentacija ostaje u Moskvi, u kojoj će u nedjelju igrati finale. Izgubi li, sele se u 700 kilometara udaljeni Sankt Peterburg na meč za treće mjesto koji će se igrati subotu. Željeznicom do Moskve je najkompliciranije. Iz Zagreba se najprije mora do Budimpešte u Mađarskoj. Zatim treba presjesti na vlak do češkog Praga, odakle postoji direktan vlak do Moskve.

Vlakom najkompliciranije

No samo srijedom. Stoga je najbolje uputiti se iz Praga u Varšavu u Poljskoj pa uhvatiti vlak za Moskvu. Komplicirano i teško za uskladiti sva presjedanja. Cijena bi bila oko 3200 kuna. Najbitnije za znati je da je Bjelorusija ukinula vizu za ulazak u zemlju, dok ih je Rusija ukinula privremeno tijekom trajanja SP-a. No to ne znači da se u zemlju može ući tek tako. Ipak vam treba FAN-ID koji se dobiva nakon kupljene ulaznice i registracije, a koji označava svojevrsnu “navijačku putovnicu”.