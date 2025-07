I s ograničenjem i bez njega, država uzima lavovski dio od svake litre goriva. Evo izračuna

Vlada se odlučila više ne ograničavati cijene goriva, ali činjenica je da bile one ograničene ili ne, od svake litre benzina najviše profitira upravo državni proračun. Ograničenje se i odnosilo na marže trgovaca, a samo iznimno i kratkoročno je u krizi Vlada snižavala i svoje trošarine.

Izračun koji donosimo pokazuje da država od cijene litre eurosupera 95 od 1,45 eura uzima nešto više od 55 posto, dok 45 posto otpada na nabavu derivata, distribuciju i zaradu trgovaca. I marža od 12 centi za trgovce je pristojna, ali nema sumnje da će ona nakon ukidanja ograničenja polako ići prema gore. Inače, maržu svaka tvrtka strogo čuva kao poslovnu tajnu i zato ne daju ove izračune te je ovo navedeno prosjek koji može varirati, ali u konačnom omjeru koliko uzima država čini tek malu razliku.

Bez trošarina i PDV-a koje ubire država, imaginarna cijena ove litre eurosupera bi bila tek 65 centi umjesto 1,45 eura. Cijena je imaginarna jer ni jedna država u Europskoj uniji, ali i u Europi nema oslobođeno gorivo trošarina i PDV-a, niti to smije učiniti jer EU propisuje minimalne trošarine.

Foto: 24sata

Ali razlika ipak ima. Hrvatska je specifična jer je odredila da se iz trošarina financira i gradnja cesta, autocesta i željeznice. Prvotno je, kad je to uvedeno, bilo zamišljeno kao privremena mjera dok se ne izgrade autoceste. Međutim, kad su one izgrađene, iznos trošarina je ostao isti, 1,2 kune (danas 16 centi), ali se drugačije rasporedio. Najviše sad dobiju Hrvatske ceste, a manji dio kolača Hrvatske željeznice-Infrastruktura i Hrvatske autoceste. Ali za to ide otprilike 30 posto trošarina, dok ostatak ide u državni proračun za tekuću potrošnju. Trošarine na dizel su inače niže, a država se u potpunosti odrekla trošarine na plavi dizel, koji se koristi u poljoprivredi i ribarstvu.

PDV se naplaćuje na sve, pa i na trošarine, što je svojevrsni porez na porez. Hrvatski PDV od 25 posto je među najvišima u EU. Samo Mađarska ima 27 posto, a mi smo u rangu bogate Danske i Švedske. Sve ostale članice imaju PDV od 19 do 23 posto, pa i ta stopa utječe na konačnu cijenu goriva.

Koliko je država zaradila od toga? PDV na gorivo ne iskazuje se zasebno. Ali zato podaci o izvršenju proračuna za prošlu godinu pokazuju da se od trošarina na energente (što je većinski gorivo) u proračun slilo 1,4 milijarde eura. Od tog iznosa HAC, HŽ i HC su za razvoj infrastrukture dobili ukupno 452 milijuna eura.