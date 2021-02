Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je jučer Naputak za zdravstvene djelatnike o postupanju u slučaju postojanja neutrošenih doza cjepiva protiv koronavirusa.

Iz HZJZ-a su istaknuli da je bolje cijepiti, pa čak i ako se ne mogu poštovati prioritetne kategorije, nego izgubiti dozu zbog isteka roka trajanja.

- Osim cijepljenja po prioritetima, od strateške je važnosti postići u što kraćem vremenu obuhvat što većeg broja ljudi cijepljenjem jer se cijepljenjem ne štiti samo pojedinac koji se cijepi, već i druge osobe s kojima dolazi u kontakt. U tom smislu, uvijek je bolje cijepiti osobu, pa čak i ako se ne mogu poštovati prioritetne kategorije, nego izgubiti neutrošenu dozu jer joj je istekao rok trajanja - navodi se iz HZJZ.

HZJZ podsjeća da se načetom bočicom cjepiva smije koristiti ograničeno vrijeme te da se može dogoditi da osobe naručene za cijepljenje ne dođu ili ne mogu primiti cjepivo zbog nekih medicinskih razloga, kao što su povišena tjelesna temperatura, potvrđene alergije ili slične zdravstvene tegobe. Dodaje da stoga može doći do situacije da se na primjer na kraju može cijepiti samo osam osoba, za što je potrebno otvoriti dvije bočice cjepiva koje zajedno sadrže 12 doza.

- U takvim situacijama potrebno je pronaći racionalna rješenja kojima će se omogućiti cijepljenje neke od osoba iz kategorije najbliže onoj kojoj je trenutačno cijepljenje namijenjeno, odnosno spriječiti propadanje cjepiva. Ako se unaprijed zna da će biti viška doza jer je planirana osoba javila da odustaje ili su otvorene dvije bočice za broj osoba koji je veći od broja doza u jednoj bočici, a manji od broja doza u dvije – potrebno je pozvati na cijepljenje druge osobe koje su zainteresirane i pripadaju istoj prioritetnoj kategoriji ili dogovoriti s kolegama iz druge ambulante da usmjeri dio svojih pacijenata iz iste prioritetne kategorije koji su predviđeni za cijepljenje. Nakon cijepljenja potrebno je revidirati popis osoba predviđenih za cijepljenje - stoji u priopćenju HZJZ-a.

Među onima koji su se cijepili od 'viška cjepiva' je i sin vlasnika Klinike Svjetlosti Nikice Gabrića - oftalmolog Ivan Gabrić.

Nikica Gabrić je za Novi list potvrdio da se njegov sin cijepio na Rebru.

- To je katastrofa da se piše na taj način. Znači, moj se sin nije cijepio u mojoj Klinici jer nismo dobili cjepivo. On ima usvojeno dijete od dvije godine koje je već prošlo 13 neuroloških operacija. I naravna stvar da je pokušao doći do cjepiva negdje gdje može doći. Moj sin ni po čemu nije bahat ni ekstravagantan, a otišao se cijepiti zbog toga što je svaki dan u kontaktu s pacijentima. Za razliku od nekih liječnika u državnim bolnicama koji su cijepljeni, a ništa ne rade. I mislim da ne zaslužuje takav tretman u medijima. Uostalom, danas se pola liječnika još uvijek ne želi cijepiti - rekao je Gabrić za Novi list.

Ravnatelj KBC-a Rebro Ante Ćorušić rekao je jučer za N1 da su osim osoblja bolnice cijepili i ljude koji su se sami javili.

- To su različite kategorije ljudi, uglavnom ljudi koji žive u ovom kvartu, koji imaju neke rizične bolesti. Kao i neki drugi koji su pokazali interes za cijepljenje. Događalo se recimo da se petkom popodne jave ljudi koji su gotovo kampirali pred KBC-om i čekali kada će se pojaviti onaj višak doze. Da ga ne bismo bacili, cijepit ćemo bilo koga. Prema tome, postupak, algoritam cijepljenja je imao vrlo jasne kriterije - rekao je Ćorušić.

Dodao je da je na taj način procijepljeno stotinjak ljudi, i to isključivo iz razloga da ta doza cjepiva ne propadne jer se ne može u roku od dva sata proslijediti nekoj drugoj ustanovi.

Prema pisanju Teleskopa, cijepio se i Slavko Linić, bliski prijatelj Zvonimira Šostara (ravnatelj Andrije Štampara). Cjepivo je primio 5. veljače na “Andriji Štamparu” u Zagrebu.

“Bio sam tada u Zagrebu i primio sam cjepivo”, potvrdio je portalu Teleskop Slavko Linić, koji je dobio Modernino cjepivo.

Osim njih, cijepio se i župan Darko Koren (58), prenosi Danica.hr.

Otkrila je to glavna županijska epidemiologinja dr. Draženka Vadla na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Ona upozorava kako će se uvijek događati da dio osoba koje su pozvane iz različitih razloga ne dođu na cijepljenje, pa će se onda cijepiti netko tko se tamo zatekne, a nije bio na listi. Cjepivo se treba odmah potrošiti, navodi Vlada koju žaloste medijski napisi o cijepljenju preko reda. Koren je dobio cjepivo tvrtki Pfizer-BioNTech za koje se navodi kako ima najbolju zaštitu.

Da se doista cijepio, potvrdio je i župan Darko Koren koji je naglasio kako je “put do pakla opločen najboljim namjerama”.

- Rekao sam odmah da ću se cijepiti i da se ne želim medijski eksponirati. Tako je bilo prije nekoliko dana. Nakon svih ministara, saborskih zastupnika i nekih mojih kolega župana, i ja sam se cijepio - rekao je Koren u ponedjeljak.