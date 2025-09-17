Evo kako izgleda obavezni vojni rok u Srbiji: Trajat će 75 dana

Obvezni vojni rok uskoro se, vjerojatno od iduće godine, vraća u Srbiju. Kako poručuju iz vrha tamošnje vojske, već se krenulo s pripremama, započela je nabavka uniformi, naoružanja, streljiva...

Kako piše Kurir, obvezni vojni rok u Srbiji bi trajao 75 dana, a unovačeni će biti podijeljeni u tri skupine. Oni koji žele služiti civilno odradili bi dvostruko više dana...

- Vojska Srbije angažirana je unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme za služenje vojnog roka. Znamo kako to trebalo izgledati. Započela je nabavka materijalnih sredstava. Iduće što bi se trebalo napraviti je ažuriranje, odnosno usklađivanje zakonodavne sfere s onim što mi želimo da bude - kazao je general srpske vojske Milan Mojsilović.

Dodao je da su uložena značajna novčana sredstva u cijeli projekt.

Prema najavama, obvezni vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci. Od 75 dana njih 60 bi otišlo na obuku, a 15 na vojne vježbe. Žene, kao i do sad, mogu dobrovoljno služiti, piše Kurir.

Sad se čeka da se odradi pravna procedura, da se usvoji zakon o vraćanju služenja vojnog roka, jer sadašnja verzija ne sadrži odredbe koje se odnose na obvezno služenje. A mora se i definirati što s onima koji se pozovi na priziv savjesti..

Unovačeni, u dobi od 19 do 27 godina, bili podijeljeni u tri skupine.

- Najmlađi od njih koji žele služiti s oružjem bit će u vojsci 75 dana

- Stariji od njih će najvjerojatnije nešto kraće služiti vojsku

- Oni koji ulože prigovor savjesti bit će u 'civilnoj vojsci' 155 dana

Oni koji budu odlagali obvezno služenje morat će otići u vojsku do 30. godine.

- U jednoj klasi računali smo na do 20.000 vojnika - novaka. Na godišnjem nivou. Dakle dva i pol mjeseca po 5.000 njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu - poručuju iz srpske vojske.

Podsjećamo i kako se obvezni vojni rok od iduće godine opet uvodi i u Hrvatsku.

- Temeljno vojno osposobljavanje u trajanju dva mjeseca započinje od siječnja 2026., a oni koji ulože priziv savjesti zbog vjerskih ili moralnih razloga tromjesečnu obuku će služiti civilno u civilnoj zaštiti ili, pak, u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca - objavila je Vlada na svojim stranicama u lipnju.

Trošak za vojnu obuku iznosit će oko 20 milijuna eura godišnje, a civilnu oko 15 milijuna. Obuka, i vojna i civilna, se može odgoditi do 29. godine života u slučaju studiranja te sportašima, za jednu godinu, radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima, također, najkasnije do navršenih 29 godina. U slučaju neodazivanja izdaje se nalog policiji za njegovo dovođenje, a slijedi i kazna od 250 do 1320 eura.

