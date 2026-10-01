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I SUTRA LIJEPO VRIJEME

BABLJE LJETO IDE DALJE Ujutro prohladno uz pokoju maglu, a tijekom dana do 27 Celzija

Piše 24sata,
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BABLJE LJETO IDE DALJE Ujutro prohladno uz pokoju maglu, a tijekom dana do 27 Celzija
Zagreb: Sunčano poslijepodne u centru grada | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Na kopnu će vjetar većinom biti slab, tek će na istoku povremeno malo jače puhati istočni i jugoistočni

Sutra će Hrvatska uglavnom uhvatiti dosta sunca, uz tek pokoju jutarnju maglu koja bi se nakratko mogla zadržati po unutrašnjosti. Nakon svježeg početka, dan će brzo zagrijavati atmosferu pa će temperature poslijepodne dosezati ugodnih 22 do 27 °C.

Foto: DHMZ

Na kopnu će vjetar većinom biti slab, tek će na istoku povremeno malo jače puhati istočni i jugoistočni. Jadran će ujutro dočekati bura, podno Velebita mjestimice i jaka, no tijekom poslijepodneva nakratko će promijeniti raspoloženje i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

VREMENSKA PROGNOZA Bablje ljeto do kraja tjedna. Temperature do 27 stupnjeva
Bablje ljeto do kraja tjedna. Temperature do 27 stupnjeva

Jutro će na kopnu biti svježe, s 3 do 8 °C, dok će uz more biti osjetno blaže, većinom između 12 i 17 °C. 

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