Na kopnu će vjetar većinom biti slab, tek će na istoku povremeno malo jače puhati istočni i jugoistočni
I SUTRA LIJEPO VRIJEME
BABLJE LJETO IDE DALJE Ujutro prohladno uz pokoju maglu, a tijekom dana do 27 Celzija
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Sutra će Hrvatska uglavnom uhvatiti dosta sunca, uz tek pokoju jutarnju maglu koja bi se nakratko mogla zadržati po unutrašnjosti. Nakon svježeg početka, dan će brzo zagrijavati atmosferu pa će temperature poslijepodne dosezati ugodnih 22 do 27 °C.
Na kopnu će vjetar većinom biti slab, tek će na istoku povremeno malo jače puhati istočni i jugoistočni. Jadran će ujutro dočekati bura, podno Velebita mjestimice i jaka, no tijekom poslijepodneva nakratko će promijeniti raspoloženje i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
Jutro će na kopnu biti svježe, s 3 do 8 °C, dok će uz more biti osjetno blaže, većinom između 12 i 17 °C.
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