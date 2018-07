'I u obitelji ima povišenih tonova, ali sve se smirilo'

Sabor građani u Crobarometru Nove TV redovito ocjenjuju lošom ocjenom. O tome kako popraviti taj loš dojam kao i o drugim aktualnim temama. u Dnevniku Nove TV s reporterom Mislavom Bagom razgovarao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Hoće li zemlja nakon nedjelje imati novu uzrečicu „Gdje si bio 15. srpnja 2018.?“

Nadam se da će to biti uzrečica zato što ćemo postati svjetski prvaci.

Sigurni ste?

Nisam siguran, ali vjerujem u naše Vatrene jer su do sada pokazali nevjerojatan žar, snagu, domoljublje i poniznost što je naglasio i izbornik. Zamijećeni su u cijelom svijetu.

Kako će zemlja uopće izgledati u nedjelju i ponedjeljak. Hoće li išta uopće raditi?

Premijer je pozvao poslodavce da radnicima daju mogućnost da dočekaju Vatrene. Ako postanemo svjetski prvaci, postoji ideja da se razmisli o tome da se taj dan ne radi. Ovisit će to o poslodavcima, ali sasvim sigurno bit će ludnice, veselja i radosti…

Bilo obavijesti ili ne, pola Hrvatske neće raditi. Već sada pola Hrvatske sad ne radi.

To je u redu, ovo se događa jednom u našim životima. Mislio sam da se ono što je bilo 1998. više nikada neće ponoviti, ali sada imamo još bolju priliku i trebamo slaviti.

Idemo sada na one teme koje možda nisu tako zanimljive kao one nogometne, ali su dio života. Zašto ste vi kao vlast tako neodgovorni kad je riječ o imenovanju nekih odgovornih funkcija. HNB sedam dana nakon ispražnjene stolice dobiva guvernera, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nakon dva tjedna, u zadnjim minutama izabran je Glavni državni odvjetnik. Zašto to radite?

I u zadnjoj minuti se može zabiti dobar gol.

Ali ovo za guvernera su već bili produžeci.

Nekad pobijedite i u produžecima ili penalima.

Šalu na stranu, nije li to malo neodgovorno? Šalje se loša poruka.

Glede guvernera smo htjeli istovremeno imenovati njega, zamjenike i viceguvernere. Bilo je konzultacija, nismo otišli u faul jer po zakonu guvernera može mijenjati zamjenik guvernera. Radilo se o svega nekoliko dana i ne mislim da je ovdje bilo nešto problematično.

Da se onda i je poslužim nogometnim rječnikom, niste li se malo 'prekombinovali' kada je riječ o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Jeste li očekivali takvu situaciju u stranci?

Znali smo da će biti rasprava i onih koji ju možda neće podržati, ali kao što ste vidjeli, nakon toga je stranka nastavila uspješno funkcionirati.

Rane ste zacijelili?

Rane su zacijelile, ali ponavljam kako je HDZ jako velika stranka, od centra do desno. Moramo prihvatiti razlike koje postoje između nas. Ne možemo o svemu isto misliti, ali mislim da je najvažnija stvar da HDZ ima mehanizme kako to prevladati i uspješno nastaviti dalje.

Skoro ćemo na more, a u godini reformi nismo vidjeli nijednu reformu.

Ne bih se složio, temeljem čega se diže kreditni rejting Hrvatske? To je povezano izravno s reformama. Od suficita državnog proračuna, prvi put u povijesti ostvaruje se veći prihodi od rashoda. Donijeli smo čitav niz mjera vezanih za demografsku obnovu.

Ali to nisu reforme. Reforme su zdravstvo, javna uprava…

U Saboru je donesen set od šest zakona vezanih uz pravosuđe. Turistička sezona nam je sjajna, raste nam kreditni rejting, imamo suficit…

Ali niste riješili probleme u zdravstvu i mirovinskom sustavu.

To se slažem. Potrebne su reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava, unaprijediti javnu upravu. Ali nemojmo govoriti da se ništa nije učinilo.

Ali to su strukturne reforme..

To su velike reforme, vidjeli ste kad je krenula rasprava o mirovinskoj reformi koliko je to reakcija izazvalo.

Sada kreće pregledavanje potpisa za referendume. Hoće li se zaista provjeravati svaki potpis ili će se uzeti neki uzorak.

Vidjet ćemo što će učiniti nadležno Ministarstvo uprave. Ono mora naći efikasan način kako provjeriti jesu li svi potpisi vjerodostojni.

Koliko to može trajati?

Trenutno ne mogu precizno odgovoriti na to pitanje jer se radi o ministarstvu koje je odgovorno za taj posao. Bolje je i da traje koji dan duže da budemo sigurni…

Vi ćete na kraju to poslati Ustavnom sudu da oni procijene?

Prema ozračju koje vlada u Saboru i raspoloženju koje vlada među parlamentarnim strankama i velikom dijelu struke, tražit ćemo od Ustavnog suda da kaže jesu li pitanja ustavna.

Jesu li zakopane sjekire s Predsjednicom. HDZ je s njom imao dosta konfrontacija.

Bilo je određenih prijepora.

To su vama prijepori?

Nego kako da ih nazovem?

To su bili otvoreni sukobi.

I u obitelji ponekad dođe do povišenih tonova, ali sve se smirilo. Mislim da sad dobro funkcioniramo. Postoji zajednički interes da zbog države i građana institucije dobro funkcioniraju. Ponekad padne i neka neprimjerena riječ…

I nakon takvih neprimjerenih riječi ona će biti vaša kandidatkinja na predsjedničkim izborima?

Da, rekli smo jasno da ćemo je podržati kada Predsjednica kaže da želi biti kandidatkinja.

Kakav politički mazohizam, moram priznati. Netko te lupa ispod pojasa, a ti kažeš, dobro, idemo zajedno.

To je život, postoje situacije kada se malo izađe iz okvira kako bi stvari trebale funkcionirati, ali Predsjednica potječe iz obitelji HDZ-a. Ona je političarka desnog centra i logično je da ju podržimo.