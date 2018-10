I u Tajvanu je vlak iskočio iz tračnica: Najmanje 17 mrtvih

Najmanje 17 ljudi poginulo je, a više desetaka je ozlijeđno nakon što je putnički vlak iskočio iz tračnica u sjeveroistočnoj tajvanskoj regiji Yilan. Prve fotografije s mjesta nesreće pokazuju nekoliko vagona prevrnutih uz prugu, javlja BBC.

U vlaku je navodno bilo 310 ljudi, a procjenjuje se da ozlijeđenih ima 80.

