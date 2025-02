IAEA: Iran je značajno povećao zalihe obogaćenog uranija

Iranske zalihe uranija obogaćenog do 60 posto, što je blizu 90 posto koliko je potrebno za bombu, već jako dugo izazivaju zabrinutost zapadnih sila, koje tvrde da ne postoji civilno opravdanje za obogaćivanje uranija na tako visoku razinu. Iran tvrdi da razvija nuklearni program samo u mirnodopske svrhe.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa namjerava izvršiti pritisak na Iran zbog njegova nuklearnog programa, no Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) upozorila je da vrijeme za diplomaciju istječe.

"Značajno povećana iranska proizvodnja i akumulacija visoko obogaćenog uranija, jedine zemlje koja ne posjeduje nuklearno oružje a proizvodi takav nuklearni materijal, ozbiljno zabrinjava", navodi IAEA u odlomku koji je uključen u oba kvartalna izvješća o Iranu.

Povjerljiva izvješća, poslana državama članicama u srijedu, a u koja je Reuters imao uvid, pokazuju da, iako su zalihe materijala obogaćenog do 60 posto porasle za polovicu, nema realnog napretka u rješavanju dugotrajnih neriješenih pitanja uključujući neobjašnjivo prisustvo tragova uranija na neprijavljenim lokacijama.

Zalihe uranija obogaćenog do 60 posto porasle su za 92,5 kilograma u zadnjem kvartalu na 274,8 kilograma, po izvješću.

To je u principu dovoljno za šest nuklearnih bombi ako se uranij nastavi obogaćivati, po IAEA-i. Dovoljno je i za više oružja s niže obogaćenim uranijem.

Prije novog ubrzanja proizvodnje Iran je proizvodio šest do devet kilograma uranija obogaćenog do 60 posto na mjesec, a sada proizvodi 35 do 40 kilograma, rekao je visoki diplomat. To je blizu 42 kilograma koliko je u principu dovoljno za jednu bombu, ako ga se dodatno obogati.

"Iran tvrdi da je prijavio sav svoj nuklearni materijal, aktivnosti i lokacije kako nalaže Sporazum o zaštitnim mjerama. To nije u skladu s ocjenama Agencije", navodi se u izvješću.

Trump je 2018., u svojem prvom mandatu, povukao SAD iz sporazuma s Iranom i drugim silama koji je ograničio iranski nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iran je od tada prekršio i daleko prekoračio propisana ograničenja. Europske sile žele sada uz pomoć SAD-a dogovoriti nova ograničenja ili pomoću mehanizma u nuklearnom sporazumu vratiti sve sankcije prije nego sporazum u listopadu istekne.