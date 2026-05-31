RUSE KRIVE UKRAJINU

IAEA nakon navodnog napada dronom na nuklearku Zaporižja: 'Razine zračenja su normalne'

Piše HINA,
Inspektori UN-ove agencije pregledali su oštećenja na turbinskoj dvorani najveće europske nuklearne elektrane. Moskva za incident optužuje Ukrajinu, dok Kijev odbacuje tvrdnje.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) priopćila je u nedjelju da su razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, "i dalje normalne" nakon sumnje da je pogođena dronom. Stručnjaci IAEA-e stacionirani u elektrani u nedjelju su pregledali vanjski dio pogođene turbinske dvorane, navodi to UN-ovo nadzorno tijelo za nuklearnu energiju. "Opažanja tima u skladu su sa sumnjom na udar dronom", izjavila je IAEA. Šteta koju su inspektori uočili uključuje "ostatke izgorjelih optičkih vlakana", kao i "oštećenje metalnog otvora za pristup koji se nalazi nekoliko katova više u zgradi" i "nekoliko komada krhotina".

Uprava elektrane, koju je postavila Moskva, i Aleksej Lihačov, čelnik državne ruske nuklearne korporacije Rosatom, izjavili su u subotu da je dron udario u turbinsku dvoranu šestog reaktorskog bloka.

Za incident su okrivili ukrajinsku vojsku, rekavši da je napad uključivao dron navođen optičkim vlaknima, ali nisu pružili dokaze. Ukrajinska vojska odbacila je optužbu, opisujući je kao pokušaj ruske "nuklearne ucjene".

Zaporižja, smještena na jugoistoku Ukrajine, najveća je europska nuklearna elektrana sa šest reaktora i kapacitetom od oko 6000 megavata.

Ruske snage zauzele su objekt ubrzo nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. Svih šest reaktora otad je zatvoreno iz sigurnosnih razloga.

