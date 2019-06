Ne želi pričati o HDZ-u: 'Moj posao je stabilnost institucija'

Iako sam bila kandidat HDZ-a i još nekih stranaka sada sam nestranačka osoba i predsjednica svih građana u RH, i nikada ne komentiram rad svojih prethodnika, niti bilo koga tko je obnašao dužnost predsjednika Vlade, ili bilo koju visoku funkciju, tako niti unutarstranačke odnose bilo koje stranke, istaknula je predsjednica u izjavi medijima nakon svečane sjednice osječko-baranjske Županijske skupštine.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poručila je i kako je njezina zadaća temeljem Ustava "stabilnost državnih institucija".

- Sve dok ona nije ugrožena, to nije pitanje za mene, to je pitanje za samu stranku, i u to se ne mogu i ne smijem uplitati - kazala je predsjednica upitana hoće li unutarstranački sukobi u HDZ-u utjecati na njezinu eventualnu predsjedničku kandidaturu .

Na upit očekuje li potporu HDZ-a na predsjedničkim izborima, odgovorila je "sve u svoje vrijeme"

- Mislim da u Hrvatskoj malo previše razgovaramo o izborima i kandidaturama i gubimo dragocjeno vrijeme. Moja je temeljna zadaća i obveza brinuti i promicati hrvatske nacionalne i državne interese te brinuti za ostvarivanje svih pretpostavki za razvoj i napredak Hrvatske - dodala je.

O Škori: Svi koji zadovoljava uvjete prema hrvatskom Ustavu mogu biti potencijalni kandidati

O predsjedničkoj kandidaturi Miroslava Škore o kojoj mediji sve češće nagađaju kazala je kako "svatko tko zadovoljava uvjete, prema hrvatskom Ustavu, može biti potencijalni kandidat za predsjednika, ili neku drugu političku dužnost u državi".

Na upit o prosvjedu Građanske inicijative "Sinovi i kćeri Neretve" te pismu koje su joj uputili predsjednica je kazala kako je na pismo odgovorila te da je pisala i ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, a nastavit će se, kaže, baviti tom problematikom, jer je dostupnost zdravstvene zaštite jedno od temeljnih ljudskih prava.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prosvjedom inicijativa "Sinovi i kćeri Neretve" iskazuje nezadovoljstvo zbog nedostatne razine zdravstvene zaštite na tome području te ističe zahtjev da se uspostavi helikopterska medicinska služba te donose odluka o županijskoj bolnici regionalnoga značenja.

Predsjednica je kazala kako je, prije nekoliko dana, primila predstavnike Hrvatskog liječničkog sindikata i komore, s kojima je razgovarala o uvjetima u zdravstvu, o čemu će obavijestiti ministra Kujundžića, koji sa svojim suradnicima iz Ministarstva, treba osigurati uvjete kakvi se traže.

- Zabrinuta sam zbog brojnih trendova, kako u odnosu prema pacijentima tako i u odnosu prema liječnicima. Moramo biti svjesni da nam puno liječnika odlazi, da ih trebamo zadržati, puno ih više cijeniti, valorizirati sve ono što rade prekovremeno i iznad svojih profesionalnih dužnosti - ocijenila je predsjednica.

S Krstičevićem o helikopterima

Najavila je kako će oko problematike helikoptera i rješavanje pitanja hitnog prijevoza razgovarati i s ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

- Helikopteri koje Oružane snage imaju u ovome trenutku nisu za let u svim uvjetima. Ukoliko je negdje oluja, magla ili neki drugi loši vremenski uvjeti, njima je nemoguće poletjeti. Zbog toga se zalažem da nabavimo modernije zapadne helikoptere, koji mogu letjeti u noćnim uvjetima i uvjetima otežanih vremenskih okolnosti - kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.