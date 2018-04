'Iako Strabag tuži, mi ćemo potpisati ugovor s Kinezima...'

Ministar Oleg Butković potvrdio je u razgovoru za HRT da će u ponedjeljak biti potpisani ugovori za izgradnju i nadzor s kineskim izvođačem radova na Pelješkom mostu. Unatoč Strabagovoj tužbi, za nas je postupak pravomoćan, kazao je.

Na pitanje hoće li Strabagova tužba zaustaviti početak gradnje, ministar je rekao da to pitanje treba postaviti svim stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije.

- Kakav bih ja bio građanin ove zemlje kada bih se zalagao za zaustavljanje gradnje Pelješkog mosta, upitao je Butković.

Rekao je i da će nakon potpisa ugovora proteći određeno vrijeme dok se pripremi gradilište.

Govoreći o restrukturiranju cestarskog sektora, ministar Butković kazao je kako su nakon odluke da se odusta od monetizacije autocesta išli u financijsko restrukturiranje.

- Cilj nam je privući što više vozila na autoceste, povećati prihode, smanjiti rashode i troškove održavanja. To je cjelokupni paket reformi. Pričekajmo da konzultanti kažu svoje, rekao je.

Komentirao je i prijedloge prema kojima bi trebalo ukinuti plaćanje pojedinih dionica autocesta rekavši da je to "ludo". Ministar je naglasio kako ih do kraja godine čeka mnogo teži zalogaj, a to je restrukturiranje Željeznica.

- U suradnji sa Svjetskom bankom formirali smo radne skupine koje će definirati kojim smjerom treba ići kako bi taj sustav postao stabilan i održiv, naglasio je.

Dodao je da će većina ulaganja biti financirana novcem iz fondova Europske unije.