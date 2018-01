'Iako su neki to mislili, iz škola vjeronauk neće biti izbačen...'

- Sve što smo obećali to ćemo i ispuniti, od dnevne bolnice u Zagvozdu, do palijativne skrbi u DZ Imotski i izgradnje brze ceste od Imotskog do tunela Sv. Ilija, istaknuo je župan Blaženko Boban na obilježavanju dvadeset i osme obljetnice osnutka HDZ u Imotskoj krajini. U prepunoj kino dvorani u Imotskom uz članove i simpatizere posebno su pozdravljeni hrvatski branitelji i osnivači HDZ. Svečanoj proslavi odazvao se i velik broj dužnosnika Vlade RH među kojima potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević , ministri zdravstva Milan Kujundžić , rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, saborski zastupnici Petar Škorić i Ante Babić te stranački dužnosnici.

- I danas kada smo obilježavali dvadeset i petu obljetnicu vojno redarstvene operacije Maslenica nigdje nije bilo, a da nije bilo Imoćanina. Tada kada je domovini bilo najpotrebnije pokazali ste ljubav, emocije, domoljublje za Hrvatsku, poručio je burno popraćen pljeskom okupljenih ministar Krstičević posebno se osvrnuvši kako je i sam rekao na područje svoga djelovanja, oružane snage te najavio kako je u planu da "Hrvatska uskoro ima dva višenamjenska borbena aviona.

Na obilježavanju HDZ u Imotskom unatoč najavi nije se pojavio premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković čiji su izostanak opravdali virozom koju premijer ima već neko vrijeme.

Zato je iz Imotskog jasne poruke u ime HDZ uputio potpredsjednik stranke i hrvatskog Sabora Milijan Brkić istaknuvši kako osobni interesi ne bi trebali biti ispred interesa stranke HDZ i domovine posebno se zahvalivši, kako je rekao utemeljiteljima HDZ koji su devedesete krenuli u neizvjesnost osnivajući HDZ ni sami ne znajući što ih čeka. Dotaknuo se kako je rekao i nekih političkih odluka HDZ u trenutku kada je prošle godine došlo do raspada koalicije s Mostom i kada su stvorili novu koaliciju sa HNS.

- Imali smo nekoliko opcija od novih izbora, do koalicije sa SDP ili koalicije sa HNS. Odlučili smo ići u koaliciju sa HNS-om, ali ne pod svaku cijenu. Odlučili smo ići pod uvjetom da neće u toj koaliciji biti ona koja je govorila da je Hrvatska napravila agresiju na BIH. Nema u toj koaliciji Vesne Pusić, istaknuo je Brkić nastavivši:

- Odlučili smo ići u tu koaliciju ali ne pod uvjetima HNS tada. Predsjednik Vlade i predsjednik stranke je na čelu Povjerenstva što se tiče našeg obrazovanja i sigurno neće biti izbačen vjeronauk iz škole kao što su neki mislili i sigurno se više neće zvati roditelj jedan i roditelj dva. Mi imamo i svog oca i svoju majku. Koliko je god bilo teško, zbog Hrvatske i viših interesa odlučili smo se za tu koaliciju, poručio je Brkić dodirnuvši se i nacionalnih manjina.

- Suradnja s nacionalnim manjinama uvijek i da. Svi mi koji smo bili u Domovinskom ratu imali smo prijatelje koji nisu bili Hrvati i koji su zajedno s nama u rovovima ginuli za Hrvatsku zato jer Hrvatsku smatraju svojom domovinom. I ja im se klanjam do poda, ali predstavnici nacionalnih manjina moraju znati da je ovo hrvatska država, a da je ovo njihova domovina i da ovdje između njih koji imaju Ustavom sva zajamčena prava odlučuju Hrvatice i Hrvati. Ne bojte se za opstojnost HDZ. I budite sigurni da kada dođe ona crta i kada više mi ne bismo bili ono što jesmo i kada HDZ više ne bi bio ono što je da ćemo stati i reći dosta. Nemojmo biti bahati, nemojmo biti arogantni, nemojmo biti prepotentni, oholi, odnarođeni jer mi smo dio našeg naroda tu smo privremeno, izabrani smo od strane našeg naroda tu smo da vama služimo, a ne da s vama vladamo, poručio je Brkić iz Imotskog.