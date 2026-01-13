Ida je dobitnica Volonterskog oskara: Prava sreća je kad možeš biti podrška nekome

Zaista me iznenadilo kad sam čula da sam nominirana, a onda je sama nagrada zaista bila divna vijest. Zahvaljujem se Andreji Palijaš, koordinatorici volontera u Dodiru koja me prijavila. I kad je došao mail da sam prošla u finale, nisam ništa očekivala niti sam se opterećivala. No zaista je bilo divno sve što je uslijedilo, kaže nam Ida Matanić, 23-godišnja studentica logopedije na zagrebačkom Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Ona je dobitnica zaista vrijedne nagrade, Volonterskog oskara za 2025. godinu, za angažman u Hrvatskom savezu gluhoslijepih Dodir.

Foto: Privatni album

Tečaj znakovnog jezika

- Tamo sam podrška u kretanju i komunikaciji gluhoslijepim osobama. Obavljam s njima svakodnevne aktivnosti, pomažem im u odlasku u trgovinu, ljekarnu, poštu i slično. U 2025. smo odradili i dva veća projekta, petodnevni ljetni kamp u Zadru i edukativnu predstavu 'I anđeli imaju etički kodeks', u kojoj sam glumila. Cilj predstave je osvijestiti javnost tko su gluhoslijepe osobe i koje su njihove potrebe te tko su komunikacijski posrednici i koja je njihova uloga - govori nam Ida, koja u Savezu volontira od 2024, godine, kad je u Dodiru upisala tečaj učenja znakovnog jezika.

- Na drugoj godini sam slušala kolegij Hrvatski znakovni jezik i prije nego što je uopće počela nastava, zaključila kako bih trebala dodatno vježbati. Od prijateljice sam saznala da Dodir održava tečaj, upisala te onda čula i za njihov volonterski program. Tako je počelo - dodaje.

Foto: Privatni album

Crveno-bijeli štap

Ida nam govori o tome gdje gluhoslijepe osobe imaju najviše zapreka u svakodnevnom životu, u stvarima o kojima većina ljudi nikad i ne razmišlja. No prvenstveno ističe kako je riječ o prekrasnim, veselim i dragim ljudima koji obožavaju druženja, komunikaciju i male životne radosti.

- Njima najviše potpore treba u kretanju, da sve obave sigurno, a druga stvar je komunikacija. Jako malo ljudi zna znakovni jezik, makar i njihove osnove. Kad bi se to više populariziralo, njima bi bilo puno lakše. Naravno, važno je i da ljudi uopće znaju prepoznati tko su gluhoslijepe osobe. Najviše nas zna da slijepe osobe nose bijeli štap, a gluhoslijepe crveno-bijeli, no čak i to većina uopće ne zna - kaže Ida.

Za korisnike Dodira koji nisu iz Zagreba bilo bi dobro i da imaju bolje riješen prijevoz iz svojega mjesta do prostora Saveza. No volonterke i volonteri poput Ide itekako im poboljšavaju kvalitetu života.

- Nedostaje i volontera, jer bi po svakom korisniku trebao biti jedan, zbog njihovih specifičnih potreba. I tu se svakako pokrivamo jer rijetko tko je stalno dostupan. Na kampu nas je bilo 20-ak i bilo je super! Super provod, super ljetovanje. Pratili smo njihove želje - ako su htjeli ići na plažu, bazen, imali smo aerobik, navečer razne radionice, plesne, izradu prirodne kozmetike, posjet Zadru... - prepričava nam.

'Želim i ja pomoći drugima'

Ida je, otkriva nam, logopediju upisala zbog osam godina mlađe sestre.

- Ona je od druge godine stalno išla logopedu zbog govora. Deset godina je išla kod različitih logopedinja i kroz taj proces sam vidjela koliko je svaka ta žena pridonijela njezinu napretku, i to sam jednoga dana i ja htjela biti nekome u životu - pojašnjava Ida.

24sata: Zagreb: Ida Matanić, dobitnica Volonterskog Oskara za 2025. godinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'S volontiranjem samo dobivam'

Na fakultetu je izuzetno zadovoljna. Kako ističe, profesori su puni razumijevanja i želje da prenesu svoje znanje, vlada pozitivno ozračje, tako da se studenti vesele početi raditi nakon završenog posla. Ida je iz Križa, mjesta pored Ivanić Grada, gdje je završila Opću gimnaziju "Ivan Švear". Maturantima koje za šest mjeseci čekaju matura i upis faksa poručuje da još nije kasno za pripreme.

- Svaki trud se isplati. Ako se angažirate sto posto, nije važno iz koje škole ili mjesta dolazite, vidjet ćete da će se isplatiti. I ne brinite ako ne upišete nešto što ste planirali, sasvim sigurno vas čeka ono što želite - poručuje Ida, koja poslije završenog diplomskog studija planira odmah početi raditi, čemu se jako veseli.

Foto: Privatni album

Želi se baviti rehabilitacijom slušanja i govora, na što ju je usmjerilo i iskustvo u Dodiru. Dodaje kako svakako ostaje u Dodiru, dok god će moći uz ostale obaveze.

- Čak bih možda proširila i područje volontiranja, a za to mi treba malo više slobodnog vremena. Želim volontirati u Domu za nezbrinutu djecu. Osjetila sam potrebu za nečim novim u životu, tako je počelo. Nisam požalila ni sekundu, to za mene znači da dajem svoj trud i svoje vrijeme za boljitak nekog drugog. I ne gledam na to kao na trošenje svog slobodnog vremena, jer ja puno dobivam iz toga i na kraju dana se osjećam kao puno cjelovitija osoba. Ako znam da je to nekome pomoglo, pružilo osjećaj prihvaćenosti i izmamilo osmijeh na lice, stvarno je vrijedilo - zaključuje ova divna djevojka.