IDE MAGYAROVA ČISTKA Na meti predsjednik Mađarske, glavni državni odvjetnik, televizija...

Peter Magyar dao je rok do kraja svibnja predsjedniku Mađarske, predsjedniku ustavnog suda i ostalim političkim i pravosudnim dužnosnicima da odstupe s dužnosti.

- Do 31. svibnja Orbánove marionete mogu dobrovoljno odstupiti sa svojih dužnosti. To se odnosi na predsjednika Mađarske, predsjednika kurije, predsjednika Nacionalnog ureda za pravosuđe, predsjednika Ustavnog suda i glavnog državnog odvjetnika. Ako se ti dužnosnici dobrovoljno ne povuku do 31. svibnja, tada ćemo ih, na temelju mandata dobivenog od milijuna Mađara,smijeniti s dužnosti - jasan je bio novi mađarski premijer.

Magyar je dobio obećanje od predsjednika Tamása Sulyoka da će se konstituiranje novog parlamenta ubrzati te da će započeti u tjednu koji počinje 4. svibnja. Parlament tada može izabrati novu vladu.

Također je dao žestoke intervjue za javnu televiziju i radio, koji su ga posljednje dvije godine uglavnom ignorirali ili napadali. Obećao je donijeti zakone kojima bi se privremeno suspendirali njihovi informativni programi, sve dok se ne imenuju nepristrani urednici.