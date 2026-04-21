Do 31. svibnja Orbánove marionete mogu dobrovoljno odstupiti sa svojih dužnosti, jasan je bio Peter Magyar
IDE MAGYAROVA ČISTKA Na meti predsjednik Mađarske, glavni državni odvjetnik, televizija...
Peter Magyar dao je rok do kraja svibnja predsjedniku Mađarske, predsjedniku ustavnog suda i ostalim političkim i pravosudnim dužnosnicima da odstupe s dužnosti.
- Do 31. svibnja Orbánove marionete mogu dobrovoljno odstupiti sa svojih dužnosti. To se odnosi na predsjednika Mađarske, predsjednika kurije, predsjednika Nacionalnog ureda za pravosuđe, predsjednika Ustavnog suda i glavnog državnog odvjetnika. Ako se ti dužnosnici dobrovoljno ne povuku do 31. svibnja, tada ćemo ih, na temelju mandata dobivenog od milijuna Mađara,smijeniti s dužnosti - jasan je bio novi mađarski premijer.
Magyar je dobio obećanje od predsjednika Tamása Sulyoka da će se konstituiranje novog parlamenta ubrzati te da će započeti u tjednu koji počinje 4. svibnja. Parlament tada može izabrati novu vladu.
Također je dao žestoke intervjue za javnu televiziju i radio, koji su ga posljednje dvije godine uglavnom ignorirali ili napadali. Obećao je donijeti zakone kojima bi se privremeno suspendirali njihovi informativni programi, sve dok se ne imenuju nepristrani urednici.
