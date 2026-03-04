Ide Pravilnik: Zabrana mobitela i krizni timovi u školama, ostaju roditeljske ispričnice do tri dana

Iako je na prijedlog izmjena Pravilnika o pedagoškim mjerama došlo oko 1000 komentara struke, konačna verzija uglavnom nije uvažila ono što se najviše tražilo: Ukidanje mogućnosti da roditelji pravdaju izostanke djeci do tri dana, bez ograničenja kroz godinu.

- Ne mijenja se postojeća odluka. Puno smo razgovarali, s Ministarstvom zdravstva, ravnateljima. Došli smo do zaključka da bi to bilo nepravedno opterećivanje roditelja koji su savjesno i odgovorno opravdavali izostanke svojih učenika, posebno kad se radi o kraćim bolestima, probavnim smetnjama, febrilnim stanjima - istaknuo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Ipak, sankcionirat će se izostanci učenika u slučajevima kad ih roditelji ne žele puštati u školu iz protesta.

'Postoje metode'

Sankcionirat će se izostanci učenika u slučajevima kad ih roditelji ne žele puštati u školu iz protesta, zbog ponašanja nekog od učenika, ili zbog dinamike izgradnje nekih školskih objekata..

- Itekako vodimo računa da se što učinkovitije ovakvi problemi rješavaju. No roditelji koji ne šalju dijete u školu zbog ovakvih razloga krše njegovo ustavno pravo na obrazovanje - upozorio je, dodajući kako "postoje metode" za smanjivanje izostanaka učenika kad su testovi.

Pokretanje videa... 01:34 Predstavljena konačna verzija Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

Ni na odmoru

Kako je bilo i najavljeno, sa stupanjem na snagu Pravilnika, kroz nekih osam dana, aktivira se i zabrana mobitela na nastavi u školama na nacionalnoj razini. Iako je već više od 80 posto škola dosad to i uvelo kroz svoje kućne redove i statute, sad će to biti obavezno za sve. Postoji razlika između osnovnih i srednjih škola. U osnovnim školama, učenici neće moći koristiti mobitele ni tijekom odmora, iako ih smiju nositi u školu. No moraju biti isključeni, u torbama ili ormarićima, kako odrede škole. To se odnosi i na pametne satove.

Srednjoškolci će smjeti koristiti mobitele pod odmorom, kako je ministar pojasnio, radi se o odraslijim učenicima i teško je uvesti takvu zabranu.

- Puno je bilo rasprave o tome i vodi se danas rasprava u Saboru oko zabrane mobitela u školama. To smo mi i ranije naglašavali, da je upotreba komunikacijskih alata u nastavi zabranjena, osim kad se koristi za izvođenje nastave - napomenuo je Fuchs.

Ravnatelji odobravaju ovu odluku, jer dosad je to bilo prepušteno školama i lokalnim razinama. No nisu zadovoljni zbog ostanka na snazi odluke o roditeljskom pravdanju izostanaka, koji su postali veliki problem.

Više od 1000 stručnih suradnika

Pravilnik se najviše mijenjao u dijelu postroženja mjera za neprihvatljiva i opasna ponašanja. Ministarstvo je stavilo fokus na poboljšanje sigurnosne situacije u školama. Krizni timovi ministarstva, u kojima je 275 stručnjaka, u 2025. godini imali su 60 intervencija u školama. Kako ističe ministar, radi se o situacijama koje su kroz stručnu potporu i razgovore riješene na korist svih strana. Broj stručnih suradnika u školama je od 2023. udvostručen s 580 na 1062. Ove školske godine u školama je 5.183 pomoćnika u nastavi, a preventivne projekte provodi više od 200 škola.

Za školske psihologe od 2023. uvedeni su dijagnostički instrumenti u 2500 škola, u vrijednosti 5.5 milijuna eura. Radi se o testovima ranog otkrivanja i procjenjivanja teškoća učenika u području mentalnog zdravlja kao i njihovo pravodobno uključivanje u psihološku podršku stručnih suradnika.

'Trava', tučnjave, razbijanje...

No i dalje je vršnjačko nasilje ogroman problem, kao i situacije u kojima cijeli razredi ispaštaju zbog neprilagođenih učenika. Škole se nose i s različitim vidovima učeničkog huliganstva, a nove mjere trebale bi im pomoći u rješavanju tih situacija.

Teško neprihvatljivo ponašanje postaje:

- Unošenje u školu alkohola, psihoaktivnih tvari (sve vrste droga) i drugih zakonom zabranjenih tvari;

- Dovođenje ili pomaganje ulaska u školu neovlaštenim osobama koje svojim djelovanjem mogu ugroziti sigurnost učenika, zaposlenika i imovine;

- Udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe.

Osobito teško neprihvatljivo ponašanje postaje:

- Unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

'Morat će odmah reagirati'

Ministarstvo i dalje inzistira na pojačanju suradnje škola i socijalnih službi u svim problematičnim situacijama. Tako će odsad škole morati odmah reagirati i stupiti u kontakt sa socijalnim službama, kako bi bile odmah obaviještene da se s nekim učenikom nešto događa. No za razliku od dosadašnje prakse, socijalne službe morat će reagirati odmah, te ravnatelju slati jasna i aktualna izvješća, kako bi stručne službe mogle reagirati.

Na naše pitanje je li takva odluka usklađena s Ministarstvom socijale, s obzirom na to da su Zavodi za socijalnu skrb preopterećeni, te kako će se garantirati brza reakcija, Fuchs je odgovorio:

- Socijalna služba je i dosad imala u svojoj nadležnosti dio ovih poslova, no dosad nije postojala obaveza službe da izvješćuju škole. Mi sad vlašćujemo ravnatelje da traže nalaze kako bi mogli reagirati. Kad god pitate, sve službe su zatrpane, no to ne može biti opravdanje da se ne odrađuje posao.

I zlostavljači moraju završiti školu

Pitali smo ga i jesu li pooštrene sankcije u skladu s postroženom definicijom neprihvatljivih ponašanja. Naime, trenutne pedagoške mjere, od opomena do ukora, vrijede jednu školsku godinu, te uglavnom nemaju veći efekt.

- Ovo su preventivne mjere i imat će učinak i na ponašanje učenika i roditelje, koji će, nadam se, brinuti kako se učenik ponaša. Osnovno obrazovanje je obavezno i jedino što se može u teškim slučajevima primijeniti je prelazak u drugu instituciju, jer učenici moraju završiti obrazovanje. Jedina mogućnost proaktivnog djelovanja su krizni timovi, razgovori. Danas imamo više od 1000 članova stručnih službi, ali i žrtva ima pravo na djelovanje i zaštitu - zaključio je Fuchs.