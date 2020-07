Ide prijava: Lopataru s Raba prijeti kazna do sto tisuća kuna

Osim prijave iz Ministarstva, prijavila ga je i rapska policija. U pretresu su mu oduzeli lopatu i pronašli dvije zaštićene školjke periske

<p>Protiv<strong> Nenada Štokića</strong> s Raba bit će pokrenut prekršajni postupak i prijeti mu kazna do sto tisuća kuna, a zbog ispada s lopatom će se naći i na sudu. Policija je pretresom njegovog doma pronašla i zaštićene školjke periske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: Lopataru Nenadu stižu kazne zbog tjeranja turista iz mora</strong></p><p>Podsjetimo, <a href="https://www.24sata.hr/news/vlasnik-apartmana-je-lopatom-napao-turista-uhvatio-ga-je-za-spolni-organ-vrijedao-psovao-706945" target="_blank">24sata</a> su objavila snimku s plaže u mjestu Barbat na kojoj Štokić silovito zamahuje lopatom prema kupačima. Ljutit, do koljena u moru, udarao je alatom od morsku površinu i tjerao nepoželjnike.</p><p>U međuvremenu, posjetili smo ga na njegovom imanju, gdje nam je otkrio da je plaža kraj koje je zamahivao lopatom (koju mu je oduzela policija) zapravo njegovo vlasništvo. I zbilja, iako se tu doista radi o pomorskom dobru, ono nije provedeno u zemljišnim knjigama i Štokić na njega uredno polaže vlasništvo. Nije mu potrebna ni koncesija, a smije ju i ograditi sve dok se granica pomorskog dobra ne utvrdi u zemljišnim knjigama.</p><h2>Kazna do sto tisuća kuna</h2><p>Međutim, Štokić je u trenutku lopatanja bio u moru, a more nije privatno vlasništvo. I za to će ipak biti prijavljen, kaže nam Miroslav Grgić, viši kontrolor Službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova.</p><p>- Prema onom što je objavljeno i analizom video snimke, utvrđeno je da gospodin Štokić nije tjerao ljude sa svog posjeda koji je upisan u zemljišne knjige nego je ograničavao upotrebu morskog dobra, odnosno općeg dobra. Sa snimke je vidljivo da je do koljena u moru i da je kupač u moru. Taj dio akvatorija je opće dobro i njegovo ograničavanje je moguće ako se prethodno ishodi koncesija. S obzirom da iz cijelog slučaja proizlazi da Štokić nema koncesiju, on je prekršio članak 114, stavak 1, točka 1, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, i to na način da je ograničavao upotrebu morskog dobra. Lučka kapetanija Rijeka i Uprava sigurnosti plovidbe pokrenut će inspekcijski nadzor i protiv njega pokrenuti prekršajni postupak, a tim člankom je propisana kazna od 15 do 100 tisuća kuna - rekao nam je Grgić.</p><h2>Oduzeta lopata i pronađene periske</h2><p>Također, za remećenje javnog reda i mira ga je prijavila i rapska policija te je prijavljen nadležnom općinskom sudu.</p><p>Tijekom kriminalističkog istraživanja je utvrđeno da je 20. srpnja u popodnevnim satima na području Barbata na Rabu osumnjičenik na neprimjereni način i s uvredljivim riječima se obraćao 43-godišnjem njemačkom državljaninu. Poradi toga je prijavljen nadležnom općinskom sudu – kažu na naš upit u PU primorsko-goranskoj.</p><p>Policija je u utorak temeljem sudskog naloga, pretražila Štokićev dom i druge prostore tražeći lopatu kao dokaz u postupku. Oduzeli su mu je, kao i dvije poveće plemenite školjke periske čiji izlov je zabranjen još od 1977. Osim za narušavanje javnog reda i mira „lopatarenjem“, Štokić bi samo zbog periski mogao zaraditi kaznu od sedam do trideset tisuća kuna.</p><p>On, s druge strane, tvrdi da su kupači do mora došli preko privatne zemlje.</p><p>- Oni mene ovdje tlače. Došli su preko privatne zemlje do mora. Do ovdje morem mogu doći samo barkom, a da bi uopće mogli doći drugim putem na pomorsko dobro, morali su prijeći preko privatne zemlje. I sad se prave pametni. I danas cijeli dan provociraju. Došao mi je jedan sa skuterom i dignuo dron, a odmah s druge strane se pojavila druga ekipa i krenula snimati. Bio mi je i komunalni redar zbog nečije prijave da sam tu ilegalno. Sve je fotografirao. Udružili su se protiv mene - ljuti se Štokić.</p><p>Što se tiče pronađenih periski, kažu da su ih iz mora izvukli turisti. </p><p>- Bile su razbijene, iščupali su ih sa sidrom od barke. Ja im nisam dao da ih uzmu jer ih čuvam kao oči u glavi. To mi stoji barem šest godina tu - kaže nam Štokić. </p><h2>'Nikome ne da u more'</h2><p>Susjedi nerado javno progovaraju o njemu, pravdajući se kako ima čudnu narav.</p><p>- On je jednostavno puknut. Mi na Rabu koji se svi poznajemo za njega kažemo da je, onako, malo uvrnut, po svemu. Ponaša se tako da ono što vidi ispred svojeg imanja misli da je to sve njegovo, pa i more da je njegovo vlasništvo. Često on na toj plaži ima ispade prema turistima. Nasrće na njih, evo sada i s lopatom. Tjera ih iz mora ako neki i uspiju ući u vodu, prije nego ih spazi, vičući im da je to njegovo. Čak i neke ograde i prepreke on postavlja tu na plaži. Pa kako pobogu more može biti njegovo? Nikome on ne da u more osim svojim gostima kojima to još zasigurno i dobro naplati. Čak ljudima koji se voze biciklima u blizini zna priječiti prolaz i napadati ih. Na Rabu i u Barbatu ga znaju svi i nitko neće da s njim ima posla – govori o Štokiću jedan Rabljanin, čije ime zbog dobrosusjedskih odnosa izostavljamo.</p><p>Štokić ima nešto drukčiji pogled na cijelu situaciju. Kaže da ga godinama maltretiraju i provociraju te da je sada napokon puknuo.</p><p>- Ovaj pašnjak sam naslijedio od babe. I što ja sad tu mogu? Nitko me nije izvlastio, ZK izvadak je jasan i to je moje do mora dok se ne riješi. Privatno vlasništvo je svetinja. A ako me izvlaste, postoji pravo žalbe pa ćemo vidjeti. Trenutno stanje je da je to moje i amen! To je Sveto pismo! - kazao je.</p><p>Dodaje da mu je žao zbog cijelog incidenta u kojem je, kako tvrdi, kupača samo pošpricao morem.</p><p>- Od muke sam rigao kao pas. Žuč sam rigao. Mučimo se kao životinje. Nikome ništa nisam uzeo, samo čuvam svoje. Ne dam svoje. Borio sam se za ovu državu i što mi ona daje? Jad i čemer. Neće me gaziti. Mogu me samo ubiti, ali svoje ne dam - ispričao nam je Nenad Štokić tijekom posjeta njegovom imanju.</p>