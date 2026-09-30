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ODLUKA SUDA

IDEMO DELAT Holding pozvao radnike da se vrate na posao

Piše 24sata,
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IDEMO DELAT Holding pozvao radnike da se vrate na posao
Zagreb: Konferencija za medije na temu financijskog oporavka Zagrebačkog holdinga | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Zagrebački holding nastavit će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika. To smo bili spremni napraviti i prije štrajka, rekao je Ivan Novaković

Nakon današnje odluke Županijskog suda u Zagrebu kojom su usvojeni čvrsti pravni argumenti Zagrebačkog holdinga, da je ovakav štrajk organiziran suprotno zakonu i potpisanim sporazumima, pozivamo čelnike reprezentativnih sindikata u Zagrebačkom holdingu da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima.

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“Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ovaj štrajk je na čelnicima sindikata, dosta je štete napravljeno i pozivam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka”, poručio je reprezentativnim sindikatima predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

“U ovom trenutku smatram važnim poslati i direktnu poruku radnicima. Zagrebački holding nastavit će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika. To smo bili spremni napraviti i prije štrajka”, rekao je Novaković.

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Komentari 25
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