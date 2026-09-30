IDEMO DELAT Holding pozvao radnike da se vrate na posao

Nakon današnje odluke Županijskog suda u Zagrebu kojom su usvojeni čvrsti pravni argumenti Zagrebačkog holdinga, da je ovakav štrajk organiziran suprotno zakonu i potpisanim sporazumima, pozivamo čelnike reprezentativnih sindikata u Zagrebačkom holdingu da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima.

“Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ovaj štrajk je na čelnicima sindikata, dosta je štete napravljeno i pozivam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka”, poručio je reprezentativnim sindikatima predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

“U ovom trenutku smatram važnim poslati i direktnu poruku radnicima. Zagrebački holding nastavit će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika. To smo bili spremni napraviti i prije štrajka”, rekao je Novaković.